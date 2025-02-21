永續金融先行者聯盟邁入第三屆 不受川普政策影響
金管會自2022年成立永續金融先行者聯盟至今已邁入第三年，由元大金控擔任輪值主席，金管會主委彭金隆與元大金控、中信金控、玉山金控、第一金控、國泰金控、兆豐金控等聯盟成員共同提出願景，承諾積極深化「綠色採購」、「資訊揭露」、「國際接軌」、「協助與推廣」及「投融資與議合」等五大議題，並籌組淨零推動工作平台六大工作群組來分工。
至於美國總統川普二度退出巴黎氣候協定，元大金控總經理翁健表示，台灣作為世界產業的供應鏈，減碳作為企業的社會責任，我們還是會積極做好淨零碳排的工作。國泰金控總經理李長庚表示，川普大力提倡化石燃料與淨零碳排好像背道而馳，剛開始會有些擔心，但是從降低美國通膨、提升經濟生產競爭力等角度思考，就可以理解川普為何如此做，但是全世界淨零碳排的趨勢已經形成，應該不容易因為川普的政策改變就改變趨勢，我們還是會與企業一起為全球永續盡心力。
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