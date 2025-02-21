永續金融先行者聯盟邁入第三屆 不受川普政策影響

金管會自2022年成立永續金融先行者聯盟至今已邁入第三年，由元大金控擔任輪值主席，金管會主委彭金隆與元大金控、中信金控、玉山金控、第一金控、國泰金控、兆豐金控等聯盟成員共同提出願景，承諾積極深化「綠色採購」、「資訊揭露」、「國際接軌」、「協助與推廣」及「投融資與議合」等五大議題，並籌組淨零推動工作平台六大工作群組來分工。

至於美國總統川普二度退出巴黎氣候協定，元大金控總經理翁健表示，台灣作為世界產業的供應鏈，減碳作為企業的社會責任，我們還是會積極做好淨零碳排的工作。國泰金控總經理李長庚表示，川普大力提倡化石燃料與淨零碳排好像背道而馳，剛開始會有些擔心，但是從降低美國通膨、提升經濟生產競爭力等角度思考，就可以理解川普為何如此做，但是全世界淨零碳排的趨勢已經形成，應該不容易因為川普的政策改變就改變趨勢，我們還是會與企業一起為全球永續盡心力。 永續金融先行者聯盟邁入第三屆，元大金控總經理翁健擔任第三屆輪值主席。記者潘俊宏／攝影 金管會主委彭金隆（右四）、國泰金控總經理李長庚（右起）、玉山金控總經理陳茂欽、元大金控總經理翁健、金管會金融市場發展及創新處處長胡則華、中信金控總經理高麗雪、第一金控總經理方螢基、兆豐金控總經理蕭玉美今天一起啟動永續金融先行者聯盟邁入第三屆。記者潘俊宏／攝影 永續金融先行者聯盟邁入第三屆，國泰金控總經理李長庚表示，淨零碳排的工作不會因為美國總統川普政策而改變。記者潘俊宏／攝影