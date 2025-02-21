前立委賴坤成接農信保基金董事長？ 賴：沒收到派令
財團法人農業信用保證基金董事長一職，今傳出將由前立委賴坤成接任，綠營擬提前為2026年台東縣長選舉派現任原住民立委陳瑩參選布局。不過，賴表示，在沒收到派令前，不宜發言。
賴坤成指出，自己還沒收到派令前，還有很多變數發生，他也不宜講任何話，因此，等正式收到派令後再說。
今天有媒體透露前立委賴坤成將接掌國營事業的農信保基金董事長，並指出綠營高層此人事安排是為了2026年台東縣長選舉布局，擬陳瑩代表民進黨挑戰長期由藍營把持的縣長寶座。
本報記者電詢賴本人是否接獲黨高層安排接農信保基金董事長一職，賴未承認也沒否認。陳瑩今天則出席國家科學及技術委員會辦理「過境之南-迎曦科學列車」科普活動時，同黨立委莊瑞雄致詞時直接稱下屆台東縣長陳瑩。
綠營前立委劉櫂豪、賴坤成角力多年，去年兩人皆參選立委，在綠營分裂下，國民黨黃建賓順利當選。選後民進黨不分區立委莊瑞雄負責台東選民服務，陳瑩近日積極拜會基層，也加強地方媒體連繫，建立社群群組，參選下屆縣長態勢明朗化。
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