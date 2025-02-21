快訊

經典賽／扛二棒、DH沒嚇到 陳重羽喊話林佳緯：我們後面有傑憲

傳產老闆遭詐45億…隱餐飲董座羈押禁見 女共犯羅佩雯也押了

交通部拍板通過！台鐵票價可漲26.8% 最快這時間送政院核定

前立委賴坤成接農信保基金董事長？ 賴：沒收到派令

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
財團法人農業信用保證基金董事長一職，今傳出將由民進黨前立委賴坤成接任，面對外界詢問他不承認也不否認。本報資料照片
財團法人農業信用保證基金董事長一職，今傳出將由民進黨前立委賴坤成接任，面對外界詢問他不承認也不否認。本報資料照片

財團法人農業信用保證基金董事長一職，今傳出將由前立委賴坤成接任，綠營擬提前為2026年台東縣長選舉派現任原住民立委陳瑩參選布局。不過，賴表示，在沒收到派令前，不宜發言。

賴坤成指出，自己還沒收到派令前，還有很多變數發生，他也不宜講任何話，因此，等正式收到派令後再說。

今天有媒體透露前立委賴坤成將接掌國營事業的農信保基金董事長，並指出綠營高層此人事安排是為了2026年台東縣長選舉布局，擬陳瑩代表民進黨挑戰長期由藍營把持的縣長寶座。

本報記者電詢賴本人是否接獲黨高層安排接農信保基金董事長一職，賴未承認也沒否認。陳瑩今天則出席國家科學及技術委員會辦理「過境之南-迎曦科學列車」科普活動時，同黨立委莊瑞雄致詞時直接稱下屆台東縣長陳瑩。

綠營前立委劉櫂豪、賴坤成角力多年，去年兩人皆參選立委，在綠營分裂下，國民黨黃建賓順利當選。選後民進黨不分區立委莊瑞雄負責台東選民服務，陳瑩近日積極拜會基層，也加強地方媒體連繫，建立社群群組，參選下屆縣長態勢明朗化。

民進黨原住民立委陳瑩，今天受邀出席國家科學及技術委員會辦理「過境之南-迎曦科學列車」科普活動。記者尤聰光／攝影
民進黨原住民立委陳瑩，今天受邀出席國家科學及技術委員會辦理「過境之南-迎曦科學列車」科普活動。記者尤聰光／攝影

賴坤成 陳瑩

延伸閱讀

莊瑞雄弔唁柯文哲父花籃被退 民眾黨：告別式前才放

下屆台東縣長 綠委陳瑩願意承擔 藍營也準備好了

是否角逐台東縣長 立委陳瑩：如需要她會一肩扛起

報導川普就職 東森主播陳瑩頂低溫上工

相關新聞

金管會公布近一年重大裁罰紀錄 這案件最高罰800萬

金管會公布近一年重大裁罰紀錄，以銀行局去年3月對國泰世華銀開罰800萬元為最重，保險局則以21日對台灣人壽裁罰720萬元...

第三屆永續先行者聯盟啟動 六金控：積極深化五大議題

金管會2022年成立「永續先行者聯盟」至今第三年，由國內6家金控齊力推動淨零排放政策，本屆由元大金控接下擔任輪值主席，六...

前立委賴坤成接農信保基金董事長？ 賴：沒收到派令

財團法人農業信用保證基金董事長一職，今傳出將由前立委賴坤成接任，綠營擬提前為2026年台東縣長選舉派現任原住民立委陳瑩參...

民眾赴日刷卡要輸入PIN碼？ 金管會：簽名驗證不受影響

日本為強化信用卡安全，今年4月起將採PIN碼方式驗證刷卡消費，台灣民眾赴日刷卡也要輸入密碼？金管會今天指出，經了解後，台...

富邦證券權證業務再創佳績 獲證交所頒發三獎項肯定

富邦證券深耕權證市場，致力提升交易效率與品質，獲得主管機關高度肯定。富邦證券在臺灣證券交易所主辦的「113年度權證發行人...

金融營業稅挹注信保 落空

金融總會去年底出台金融建言白皮書均已獲各主管機關回覆，其中涉及租稅部分財政部皆保留，如爭取金融營業稅2%稅款回歸國庫後挹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。