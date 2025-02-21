中國信託證券主辦「旭軟二」超額認購3.79倍 今日掛牌

中國信託證券主辦旭軟（3390）電子股份有限公司發行之三年期有擔保可轉換公司債「旭軟二」（33902）競價拍賣，合格投標張數達6,437張，超額認購倍數3.79倍，得標均價為112.55元，打破近期低迷的可轉債市場行情，開標結果相當亮眼。

旭軟成立於1998年，主要生產據點及營運總部位於台灣桃園，最大股東為上市公司鉅祥（2476）企業，公司主要從事各式軟性印刷電路板生產與銷售，應用於消費性電子、車載、工業控制等領域，2024年截至前三季占比為消費性電子30%、車載36%、工控28%及其他（含醫療）6%。本次籌資目的為購置桃園新廠及新設備，目前旭軟桃園二廠、三廠是租用，未來會拉回到新廠集中生產，也留有未來擴充產能的空間，預期將減少運輸、管理成本並提升品質，以因應國外客戶的需求及營運成長所需的產能。

近年旭軟積極布局汽車、工業控制及醫療等應用領域，2024年新增兩大日系客戶的工控軟板訂單，包括Denso wave以及日本凸版印刷Toppan，採購效益預期將在2025年起大幅發酵，出貨金額將倍數增長；同時，在日系廠商的開發部分，旭軟持續在五家日系客戶打樣、送樣及尋求認證之中，對日系客戶鎖定工控、汽車應用需求，對歐美客戶的開發上，則鎖定在醫療的軍工規格需求，並預估對歐美客戶出貨將攀升到營收的 5-10%。

旭軟於2月12日重訊公告2024年現金增資認股基準日相關事宜，發行總股數10,000仟股、暫定每股發行價格為新台幣20元、現金增資基準日2月12日、認股基準日3月10日、最後過戶日3月5日、原股東繳款期間3月13日至3月21日。

中國信託證券近年積極協助優質企業籌資及進入資本市場，主辦輔導客戶上市櫃掛牌亦成績亮眼，榮獲證交所及櫃買中心頒發「攜手同行獎－證券承銷商」、「推動創新獎－證券承銷商」、「推薦輔導上櫃績效獎－證券承銷商」等三項大獎，實績備受主管機關肯定。未來中國信託證券將繼續協助具特色及成長潛力的公司深化營運規模，創造臺灣產業榮景。