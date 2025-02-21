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第三屆永續金融先行者聯盟啟動 六金控提五大承諾

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

金管會於2022年成立永續金融先行者聯盟，由國內6家金控齊力推動淨零排放政策，2年來成績斐然。元大金控（2885）接棒聯盟第三屆輪值主席，21日舉辦啟動記者會，金管會主委彭金隆與聯盟成員共同出席。

元大金控、中信金控（2891）、玉山金控（2884）、第一金控（2892）、國泰金控（2882）、兆豐金控（2886）等聯盟成員，共同承諾積極深化「綠色採購」、「資訊揭露」、「國際接軌」、「協助與推廣」及「投融資與議合」五大議題作為；在共同籌組的「淨零推動工作平台」六大工作群，也將配合主管機關政策，聚焦於：強化政策與國際接軌、優化碳排資訊申報流程、建立產業碳排平均數據資料庫、建立永續人才培育機制與促進國際交流等方向努力，各個工作群將偕同金融公會及周邊相關單位，攜手促進國內永續金融發展。

元大金控總經理翁健表示，金融業不只是企業資金的提供者，更是企業永續轉型的驅動引擎，將延續聯盟精神、緊跟政策腳步，偕同聯盟成員透過籌資、投資與融資的影響力，引領各產業實踐低碳轉型。元大金控身為聯盟一員，擔任「培力與證照工作群」召集人，於2024年與證基會聯手催生國內首張國家永續金融證照，並從自身做起，提供集團全體同仁每人新台幣1,300元報考證照補助，總金額超過1,500萬，為台灣永續人才發展奠定堅實基礎。

永續金融先行者聯盟已邁入第三屆，6家金控成員不僅持續推進ESG策略措施，卓越成果屢獲業界及國際肯定，同時建立起良好默契與合作模式，穩步攜手帶動各產業深化永續發展，朝2050淨零排放目標前進。

元大金控 玉山金控

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