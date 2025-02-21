富邦證券權證業務再創佳績 獲證交所頒發三獎項肯定
富邦證券深耕權證市場，致力提升交易效率與品質，獲得主管機關高度肯定。富邦證券在臺灣證券交易所主辦的「113年度權證發行人獎勵活動」中，榮獲權值成長獎第一名、權數效率獎第三名及權值卓越獎第五名等三項大獎，展現積極參與權證發行及提供卓越服務的堅強實力。
富邦證券金融交易處資深副總吳仁傑表示，2024年全年發行的權證檔數（含上市櫃）及成交市占率均較2023年成長逾三成，並致力於提供穩定的報價與適當的流動性，經營成果亮眼。
富邦證券今年將持續擴大權證業務，提供多樣化的權證標的，發行熱門題材類股權證，讓投資人可依據自身需求選擇適合的投資組合與策略，並透過權證商品以較少的資金參與市場。
為感謝投資人的支持，富邦證券即日起至5月16日推出「2025權證買富邦好禮一把抓」活動，投資人只要登錄活動，就有機會獲得100 mo幣，活動期間買進富邦權證，更可參與「開門送好禮」、「交易滿額抽」以及「達標加碼抽」的三重抽獎活動，最大獎為6萬mo幣，活動詳情請參閱富邦證券官網或查詢「富邦權證財神網」。
權證為高槓桿投資商品，短期間內有機會獲得極高報酬，相反的也可能蒙受權利金的損失。富邦證券提醒投資人，挑選權證時，需評估自身風險承受度與報酬率，購買前請先了解相關風險及詳閱公開說明書。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言