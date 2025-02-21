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證交所受邀於 Taiwan CEO-CFO 論壇 分享台灣市場近況與展望

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所副總杜惠娟受邀2025年摩根大通（J.P. Morgan）臺灣CEO-CFO大會（Taiwan CEO-CFO Conference）午餐演講，向來自各國的機構投資人，分享台灣證券市場現況與2025年展望。

杜惠娟總表示，證交所近年高度重視IR服務，積極參與國內外的引資活動，透過多元管道向機構投資人展示臺灣資本市場的優勢與未來發展潛力，並致力於為上市公司與國際投資機構搭建長期穩定的溝通橋樑，促進台灣金融市場與經濟的進一步發展。

證交所市場推廣部組長劉天業在演講中表示，受益於全球AI熱潮，台灣資本市場在204年的表現無論是在市值還是交易量方面，都吸引國際關注。此外，台灣ETF市場發展和ESG績效也位居全球前列。2025年將配合推動台灣建構亞洲資產管理中心，透過協助發行公司國際化發展、推出多元商品以促進市場發展，及促進國際合作並結合機構培育市場專業人才，全力支持台灣資本市場的成長與國際化。

台灣CEO-CFO大會為J.P. Morgan年度盛事，這次活動為期兩天（2月17至18日）於台北舉辦，邀集約多家上市公司及250多位投資人與會。除邀請專家學者就產業研究趨勢等議題進行交流外，更同步安排多場上市公司與機構投資人的一對一會議，促進雙方對話交流。

上市公司 資本市場

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