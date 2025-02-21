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期交所調高金融等八種期貨契約保證金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所於2025年2月20日公告調整金融期貨契約（TF）、小型金融期貨契約（ZFF）、臺灣生技期貨契約（BTF）、東證期貨契約（TJF）、英國富時100期貨契約（F1F）、澳幣兌美元期貨契約（XAF）、布蘭特原油期貨契約（BRF）、國泰智能電動車ETF期貨契約（SGF）及金融選擇權契約（TFO）的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）、混合部位風險保證金（C值）所有月份保證金金額，並自2025年2月21日一般交易時段結束後起實施。

臺灣期貨交易所 選擇權 金融期

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