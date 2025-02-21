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台幣獨貶 淪最弱亞幣

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
台股重挫拖累新台幣匯率20日開高走低。聯合報系資料照
台股重挫拖累新台幣匯率20日開高走低。聯合報系資料照

台股重挫拖累新台幣匯率昨（20）日開高走低，成為主要亞幣唯一貶值的「最弱亞幣」。匯銀主管指出，熱錢昨日大舉流出，使新台幣匯率昨天貶值4.3分，收在32.791元，為一周低點，總成交量13.2億美元。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天下跌0.02%，主要亞幣多數對美元升值。其中日圓匯率大漲0.99%、漲勢最猛，人民幣與星元匯率分別升值0.2%與0.18%；台灣主要貿易對手國貨幣韓元微幅升值0.01%，新台幣匯率「獨貶」、下挫0.13%。

對於新台幣罕見「獨貶」，匯銀主管指出，台股昨天大跌逾百點，熱錢賣股匯出，估計至少匯出6億美元，拖累新台幣匯率盤中貶破32.8元、最低來到32.806元，收盤前出口商進場拋匯，新台幣匯率貶勢縮至4.3分後，收在32.791元。

展望後市，匯銀主管表示，觀察美國聯準會1月會議紀要，官員們紛紛表態，需要看到通膨進一步下降，才有降低利率的空間。

台幣匯率 新台幣 美國聯準會

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