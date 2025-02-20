高資產族基金質借 放寬

金管會將准許設在高雄資產專區的高資產客戶，跟銀行辦理「特定金錢信託受益權質借（基金、債券等質借）」時，免再受五成的貸款成數限制，回歸由銀行授信評估辦理，此舉將可加大富豪戶財務槓桿操作空間。

金管會主秘林志吉昨（20）日說，此試辦政策是針對一、高雄資產專區，二、高資產客戶，已目前13家有高資產財管業務執照者，受惠最大。金管會預計4月將准許各銀行遞件試辦。

一家承辦高資產業務的銀行主管說，國外私人銀行早就開放金融資產可自行質借且無設限，一旦鬆綁後將有助融資動能，也對國銀發展財富管理，更具國際競爭力。

金管會是在2018年開放「特定金錢信託受益權質借」，即投資人在銀行買的國內外基金、ETF、債券等，將准許向銀行抵押、借錢，惟同時也對貸款成數設了五成限制。

一旦五成貸款限制鬆綁，對高資產客戶來說，有極大的套利空間。例如非投資等級海外債券型基金年配息率有5%，但融資成本僅2%，客戶買了100萬元基金，可借80萬元再投資同一檔基金，具備槓桿效益。

對銀行而言，則是大舉發展私人銀行、高資產客戶的利器，尤其可以透過財務槓桿操作，大舉進攻財富管理市場商機。