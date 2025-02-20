快訊

高雄住家遭搜索 林岱樺媽媽喊冤：我們選舉只欠選票「不欠錢」

睡覺闖大禍！批澤倫斯基「無理對待」美財長 川普欲重啟稀土協議

又見行人地獄…高雄女走行穿線遭撞輾過不治 驚悚畫面曝光

高雄資產專區大戶 基金質借成數鬆了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會將准許設在高雄資產專區的高資產客戶，跟銀行辦理「特定金錢信託受益權質借（基金、債券等質借）」時，免再受5成的貸款成數限制，回歸由銀行授信評估辦理，此舉將可加大富豪戶財務槓桿操作空間。

金管會主秘林志吉說，此試辦政策是針對一、高雄資產專區，二、高資產客戶，以目前13家有高資產財管業務執照者，受惠最大。金管會預計四月將准許各銀行遞件試辦。

一家承辦高資產業務的銀行主管說，國外私人銀行早就開放金融資產可自行質借且無設限，一旦鬆綁後將有助融資動能，也讓國銀發展財富管理，更具國際競爭力。

金管會是在2018年開放「特定金錢信託受益權質借」，即投資人在銀行買的國內外基金、ETF、債券等，將准許向銀行抵押、借錢，惟同時也對貸款成數設了五成限制。

一旦五成貸款限制鬆綁，對高資產客戶來說，有極大的套利空間。例如非投資等級海外債券型基金年配息率有5%，但融資成本僅2%，客戶買了100萬基金，可借80萬再投資同一檔基金，具備槓桿效益。

對銀行而言，則是大舉發展私人銀行、高資產客戶的利器，尤其可以透過財務槓桿操作，大舉進攻財富管理市場商機。

債券 金管會

延伸閱讀

高雄住家遭搜索 林岱樺媽媽喊冤：我們選舉只欠選票「不欠錢」

遭金管會重罰720萬元 台壽：已加強內控流程

台壽保理賠人員詐領保險金 金管會：一年半超過2397萬元

台積電造成ETF追蹤大盤誤差？ 金管會將鬆綁30%限制

相關新聞

財部准劉佩真辭呈 台企銀董事會明將選任李國忠為代理董事長

據了解，台企銀董事長劉佩真除了口頭請辭之外，已經正式向財政部提出書面辭呈，財政部今日已予以核准，21日將是劉佩真最後一天...

遭金管會重罰720萬元 台壽：已加強內控流程

金管會20日下午在例行記者會指出，台灣人壽因理賠作業、請款及會計作業等多項業務中違反保險法，宣布核處台壽720萬元罰鍰。...

日本旅遊刷卡新規定「4月起要輸密碼」？銀行業提解方

台灣人熱愛赴日旅遊，據日本出入國在留管理廳公布2024年各國入境日本人數，台灣以約570萬人次，僅次於南韓。而不少台灣人...

161件理賠全是假！遭詐領逾2000萬 台壽保3控制點失守

台灣人壽去年發現有一名理賠人員做了161件假理賠案、詐領2,390萬元理賠金；金管會對台壽保專案金檢後，發現台壽保有三大...

央行打房穩了？新青安1月申辦寫新低

新青安房貸最新統計20日出爐，今年1月受理3,393戶、金額266億元，雙寫下新低，撥貸3,888戶及309億元，亦是第...

股匯雙跌！新台幣匯率開高走低 淪「最弱亞幣」

台股重挫，拖累新台幣匯率20日開高走低，並成為主要亞幣裡唯一貶值的「最弱亞幣」。匯銀主管指出，熱錢今日大舉流出，促使新台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。