台積電利多！台股 ETF 成分股「卡」3成喊鬆 上半年拍定

金管會20日公布「法規調適平台」成果，最大亮點是，將鬆綁台股ETF（指數股票型基金）指數成分股占該指數市值三成的限制，以目前全台僅一檔台積電（2330）占台股大盤市值逾三成來看，一旦鬆綁，將加大台股ETF加碼台積電的空間，可望帶動台積電新一波買盤、進而推升台股指數。

證交所將修改「認可指數股票型基金發行人及標的指數資格應行注意事項（稱注意事項）」，證期局副局長黃厚銘說，若證交所函報修正草案內容妥適，預計今年上半年前可同意備查，就可上路。

為讓ETF指數成分股具有分散性，證交所是在2006年新增訂該注意事項，要求指數成分占該指數市值比重限30%，且累計前五大成分占該指數市值比重限65%。

惟隨著台積電一路壯大，占台股大盤市值衝破三成，但卻因「卡」了證交所這個限制，讓台股ETF指數成分股有台積電者，最多只能買三成台積電。

例如某一檔台股ETF指數成分股含台積電，當台積電占大盤市值已達37%，帶動整體大盤漲了3%，但該檔台股ETF卻只能買三成台積電，使該台股ETF只漲了2%，績效就差了1%。

黃厚銘坦言，台股ETF追蹤台股大盤指數，台積電占台股大盤市值已逾三成，若還是卡三成，就會有追蹤誤差情況，在國內產業發展特性、台積電仍是潛力股下，學業界都建議鬆綁，以避免產生追蹤誤差。

證交所已蒐集國外對指數基金標的指數成分證券分散性規範，擬修改相關注意事項，金管會最快今年上半年可拍定上路。

一旦鬆綁，將讓過去只能買三成台積電的台股ETF，有加碼台積電空間，可望帶動新一波台積電買盤、進而推升台股大盤指數。

金管會是在2024年7月啟動「金融行動創新法規調適平台」並設立銀行、保險、證期貨及科技創新四個工作小組且提出相關建議，並經專家學者、業者公會及金管會充分討論，目前共18項具體成果。

其中包括鬆綁ETF指數成分股占比限制、券商分戶帳款半數可從負債扣除、高雄專區的大戶質借基金成數鬆綁等均是大利多。