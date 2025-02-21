新青安核貸數、金額 探低

新青安房貸最新統計出爐，今年1月受理3,393戶、金額266億元，雙探新低，撥貸3,888戶及309億元，亦是第三低紀錄。公股銀主管指出，除了適逢春節假期之外，整體熱度持續降溫。

財政部國庫署統計，八大公股行庫元月受理戶數月減千餘戶或25%；撥貸戶數減幅相當、金額減少100億元。整體與去年春節假期的2月份相較亦減少，公股銀認為整體而言市場仍持穩定偏淡，同時，針對違規戶的清查及追回利息補貼動作持續進行。

八大行庫中，僅剩土銀維持受理及撥貸戶數單月千戶以上，去年度承作冠軍臺銀單月受理更降到792戶及62億元，撥貸降至75億元。其餘行庫僅剩合庫撥貸在500戶以上，其次，台企銀超過400戶。一銀251戶。彰銀（2801）、兆豐及華銀均僅百餘戶。土銀則是撥貸量連續第四個月超越臺銀，今年是否奪回冠軍寶座值得觀察。

值得一提的是，土銀去年12月撥貸爆出1,777戶及140億元大量，創下青安史上紀錄，顯示多數行庫流量控管下，市場教戰民眾因土銀身為不動產專業銀行、不受銀行法第72-2比率限制等，使得民眾湧入申辦，惟土銀雖不受銀行法72-2限制，但仍被金管會要求房貸不可超過總放款量的35％，因此承作量能仍有限制。至於臺銀目前受理新青安亦不須排隊。

去年全年臺銀撥貸1,341億元居冠、土銀撥貸1,072億元居次，合庫排第三。