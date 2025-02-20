161件理賠全是假！遭詐領逾2000萬 台壽保3控制點失守

台灣人壽去年發現有一名理賠人員做了161件假理賠案、詐領2,390萬元理賠金；金管會對台壽保專案金檢後，發現台壽保有三大控制點全失守，一、詐領者熟悉內部系統運作，自己去櫃台受理理賠、又取得覆核人員帳密「等於自己受理、自己審核」。

金管會發現，詐領者用高中同學同名同姓做「假理賠案」，因銀行只會檢核戶名和帳號，同時詐領者利用系統更改理賠通知書（變更為公司）、系統註記也免通知保戶，等於真正的保戶根本不知道自己「被冒名理賠了」。

二、當理賠案件做完後，理賠紙本、文件需要掃描到系統。但這161件「都是假」自然沒有理賠文件，台壽保有催討文件卻沒有後追，第二個控制點也退守。

三、會計請款時，也沒有看理賠憑證，僅依據報表就做帳，直接核撥理賠金，最後一道關卡潰散，讓詐領理賠者如入無人之境。

據金管會調查，詐領者共製作了161件假理賠案，涉案金額約2390萬元，做案時間從2023年5月到2024年10月被台壽保發現，等於犯案時間有近一年半。台壽保已跟檢調告發並向詐領者做民事和刑事求償。

金管會保險局蔡火炎說，台壽保允許理賠人員自己受理、立案、系統建檔和審核，是希望理賠更加快速，才允許理賠者可在臨櫃直接受理、承辦後續理賠，但求快同時卻沒有牽制的內控設計。

該161件假理賠案，是因為前面沒有做控制點。若前台受理者是另外一個人，就可確保有申請文件，包括紙本或電子檔，之後再做分案，可確保前面理賠申請案是真實存在。

此案爆發後，台壽保已調整內部控制點，包括理賠人員不能做受理、審核，只能等櫃台受理後的分案，杜絕理賠人員自己受理、卻可自己建立了一個假理賠案。

目前台壽保發現後，已有做內部處理，內控機制的控制點有做調整，理賠人員不能做受理，只能等受理之後的分案，自己受理有可能是自己去立了一個虛假案子。

金管會認為台壽保在理賠作業、請款及會計作業等多項業務中違反保險法，今宣布處720萬罰鍰。這也是金管會主委彭金隆上任來，開出最大罰單。