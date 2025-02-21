保險法規6月底三大鬆綁

金管會調適平台鬆綁壽險法規，今年6月底，第一，保險業投資公共建設持股過半免派獨董，第二，修正擴大保險業投資財團法人組織型態標的，不限長照，第三，移除保險業近一年保障型高齡化投資商品新契約保費收入占比「後段班」懲處、保留獎勵措施。

金管會昨（20）日強調，去年7月啟動「金融行動創新法規調適平台」，銀行、保險、證券期貨與科技創新四個工作小組，消化學者專家、公會提出建議討論後，共計18項具體條例修正結果已經上路或即將上路。

其中，保險業獲得兩大方向鬆綁。第一，調整「保險業派任被投資事業具獨立性董事的自律規範」，未來獨董不一定要由該保險業者派任。

第二，刪除保險業承作保障型高齡化投資商品「後段班」懲處、保留獎勵措施，未來即便近一年保障型及高齡化商品新契約保費收入占比，排名後5％且較前一年度下降者，也不會再有懲處。