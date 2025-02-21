金融營業稅挹注信保 落空

金融總會去年底出台金融建言白皮書均已獲各主管機關回覆，其中涉及租稅部分財政部皆保留，如爭取金融營業稅2%稅款回歸國庫後挹注信保基金，且降低稅率仍為最終目標，財部回覆，現行稅率不予調整，不影響金融業國際競爭力。

至於個人投資儲蓄帳戶（TISA）新增2.4萬元列舉扣除，財部亦認不宜。

金融總會彙整各金融業公會提出建言中，投信業籲建立台灣個人投資儲蓄帳戶機制（TISA），並新增2.4萬元投資列舉扣除，及對經濟弱勢者減除優惠。對此，財政部打回票認為TISA投資支出非維持個人基本生活之必要費用，不宜納入綜所稅扣除項目。金管會回應，未來可視實施一段期間有相關實績後，再與相關部會研商租稅或其他誘因，以增加TISA參與率。

期貨業建議期貨交易所與美國洲際交易所（ICE）洽談授權推出「美元指數期貨」商品。因涉及央行外匯管理，期交所多次主動提供相關資料並積極溝通，央行仍基於穩定匯市考量，表達暫不宜推出。

央行指出，本商品標的之美元指數與美元兌新台幣匯率連動度高，且可跨商品組合成各種匯率衍生性商品，恐影響我國匯市穩定；建議商品以外幣計價規劃為宜。

金融業高度關注金融業稅2%稅款自今年起不再撥入金融業特別準備金繳回國庫，盼長期仍以降稅為最終目標，以提升國際競爭力及稅負公平性。財政部回應，我國銀行業及保險業整體稅負未必高於其他國家，我國加值型營業稅稅率5%為國際最低，另如英國、法國對金融業另行課徵銀行稅或保險稅，而我國並無課徵。

至於在調降稅率前請經濟部每年以此稅款增編相對預算（例如每年100億元）充實中小企業信保基金，替代現行金融機構每年捐助基金款項。財部強調政府既有收入不得以成立基金方式限定專款專用，故非屬合法範疇。惟對經濟部是否編列預算無意見。

此外，期貨業建議調降期貨及選擇權交易稅率各半。金管會回覆，已多次向財部提供調降期交稅說帖及期交所稅收評估報告，惟該部皆表示相關交易量穩定成長，且外資法人下單意願活絡，目前徵收率尚屬合宜，對金管會建議留參。