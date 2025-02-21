壽險內鬼案 挨罰720萬元

中信金控（2891）子公司台灣人壽爆出「內鬼」，揪出理賠人員自行創造虛假理賠案件，在一年半時間內，詐騙台灣人壽2,397萬餘元，完全沒有防呆機制。金管會昨（20）日出重手，開罰720萬元，寫下彭金隆接任金管會主委以來最重裁罰，也是近一年以來保險局開出最高罰金。

台壽昨日表示，尊重主管機關的處分並虛心檢討，針對缺失事項已加強內控流程及防弊作為，維護公司及保戶權益。

金管會指出，台壽因為允許理賠人員可以自行受理、立案、系統建檔以及審核，該涉案人員便自行擔任「受理、立案、登打系統、審核」角色，運用內部帳密相互借用漏洞，規避覆核機制。

該涉案人員，更進一步從核心系統鍵入匯款帳號、聯絡地址以及註記不發送簡訊，成功創立虛假賠案，將理賠款項匯到與保戶同名同姓的高中同學匯款帳號，聯絡地址更直接填寫台灣人壽地址，導致被掛名的保戶絲毫不知情。

此外，台壽對這類「後掃案件」（由理賠人員自行受理以及審核的案件）沒有規管，更沒有依照時限規範辦理結案歸檔，理賠人員沒有將已經結案的案件，送交給權責單位掃描人員，會計部門也沒有檢視相關憑證，重重關卡需同虛設。成為金管會這次出重手開罰原因。