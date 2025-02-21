壽險內鬼案 挨罰720萬元
中信金控（2891）子公司台灣人壽爆出「內鬼」，揪出理賠人員自行創造虛假理賠案件，在一年半時間內，詐騙台灣人壽2,397萬餘元，完全沒有防呆機制。金管會昨（20）日出重手，開罰720萬元，寫下彭金隆接任金管會主委以來最重裁罰，也是近一年以來保險局開出最高罰金。
台壽昨日表示，尊重主管機關的處分並虛心檢討，針對缺失事項已加強內控流程及防弊作為，維護公司及保戶權益。
金管會指出，台壽因為允許理賠人員可以自行受理、立案、系統建檔以及審核，該涉案人員便自行擔任「受理、立案、登打系統、審核」角色，運用內部帳密相互借用漏洞，規避覆核機制。
該涉案人員，更進一步從核心系統鍵入匯款帳號、聯絡地址以及註記不發送簡訊，成功創立虛假賠案，將理賠款項匯到與保戶同名同姓的高中同學匯款帳號，聯絡地址更直接填寫台灣人壽地址，導致被掛名的保戶絲毫不知情。
此外，台壽對這類「後掃案件」（由理賠人員自行受理以及審核的案件）沒有規管，更沒有依照時限規範辦理結案歸檔，理賠人員沒有將已經結案的案件，送交給權責單位掃描人員，會計部門也沒有檢視相關憑證，重重關卡需同虛設。成為金管會這次出重手開罰原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言