快訊

「今日林岱樺，明日陳亭妃」耳語在綠營擴散… 非賴系想上位恐被清算

鋒面掠過冷氣團南下…今愈晚愈溼冷 下周二起回暖超過月底

川普政府對台態度未釐清…學者憂心：台灣「棋子化」愈來愈明顯

彰銀深化智財管理 獲肯定

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
彰銀智慧財產管理通過TIPS商標及專利A級驗證，由經濟部產業發展署副署長鄒宇新（右）頒發證書，彰銀副總經理暨智慧財產管理代表陳瑞珍（左）代表領證。彰銀／提供
彰銀智慧財產管理通過TIPS商標及專利A級驗證，由經濟部產業發展署副署長鄒宇新（右）頒發證書，彰銀副總經理暨智慧財產管理代表陳瑞珍（左）代表領證。彰銀／提供

彰化銀行（2801）智慧財產管理持續獲肯定，第三度通過台灣智慧財產管理規範（TIPS） A級驗證，昨（20）日由經濟部產業發展署副署長鄒宇新頒發證書，彰銀副總經理暨智慧財產管理代表陳瑞珍代表領證。

彰銀創立邁入120年，近年不斷深化智財管理，繼2021年導入智慧財產管理制度首次通過商標管理驗證後，持續依PDCA管理循環精進改善，為提升公司治理成效，再於2024年加入專利管理，制定專利管理規範並升級金融科技專利管理系統，統一管理專利發想到取得及維護等一系列流程，透過系統控管專利申請品質，強化自身智慧財產保護，本次即新增將專利納入TIPS驗證範圍，並通過商標及專利A級驗證。

因應數位轉型趨勢，彰銀致力將金融科技結合核心業務，提供客戶安全便捷的服務，並鼓勵員工研發創新，截至2024年底累計取得54件國內外商標及286件各式專利，逐步完善智財布局，厚植金融科技競爭力，提升客戶金融服務體驗，例如2024年開辦公教信貸即運用彰銀RPA貸款審核輔助決策系統專利，提高授信審核效率。

此外，彰銀持續展現卓越永續經營成果，獲列金管會第二屆永續金融評鑑銀行業前25%，入選道瓊領先指數世界指數及新興市場指數成分股，更榮登《S&P Global永續年鑑2025》，此年鑑由知名評比機構S&P Global針對企業在環境、社會及治理各面向績效表現，彰銀已連續三年入選且近二年皆位列前10%年鑑會員，傑出成就屢獲國際肯定。

彰銀致力永續金融，於公司治理、綠色轉型、公平普惠、永續投融資及自身營運碳排減量方面持續推進，並深化氣候與自然環境風險管理，以實際行動響應國家2050淨零排放策略；亦積極強化防詐機制，運用科技加強可疑交易監控、異常交易攔截及強化員工識詐培訓等，提升防詐能量。未來，彰銀將持續強化智財布局，驅動數位研發創新，攜手股東、客戶及員工共同實踐永續願景。

彰銀 金融科技

延伸閱讀

國家級防詐AI平台 由金融科技聯盟跨生態系防堵

共好互補整合 彭金隆喊出金融科技產業聯盟三大宗旨

金融科技國家隊來了！ 百億基金運用曝光

四大金控共組金融科技產業聯盟啟動 擴大科技創新量能

相關新聞

金融營業稅挹注信保 落空

金融總會去年底出台金融建言白皮書均已獲各主管機關回覆，其中涉及租稅部分財政部皆保留，如爭取金融營業稅2%稅款回歸國庫後挹...

保險法規6月底三大鬆綁

金管會調適平台鬆綁壽險法規，今年6月底，第一，保險業投資公共建設持股過半免派獨董，第二，修正擴大保險業投資財團法人組織型...

壽險內鬼案 挨罰720萬元

中信金控子公司台灣人壽爆出「內鬼」，揪出理賠人員自行創造虛假理賠案件，在一年半時間內，詐騙台灣人壽2,397萬餘元，完全...

彰銀深化智財管理 獲肯定

彰化銀行智慧財產管理持續獲肯定，第三度通過台灣智慧財產管理規範（TIPS） A級驗證，昨（20）日由經濟部產業發展署副署...

台企銀優利活存 年息衝2.9%

想要實現人生的第一桶金，儲蓄無疑是投資理財的重要基石。台灣企銀為了讓小資族有感儲蓄，2025年Hokii數位帳戶升級全新...

中信銀奪亞洲銀行家殊榮

中國信託銀行以支付金融、財富管理等優異成績及卓越的財務表現保持市場領先地位，並透過人工智慧（Artificial Int...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。