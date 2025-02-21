彰銀深化智財管理 獲肯定

彰化銀行（2801）智慧財產管理持續獲肯定，第三度通過台灣智慧財產管理規範（TIPS） A級驗證，昨（20）日由經濟部產業發展署副署長鄒宇新頒發證書，彰銀副總經理暨智慧財產管理代表陳瑞珍代表領證。

彰銀創立邁入120年，近年不斷深化智財管理，繼2021年導入智慧財產管理制度首次通過商標管理驗證後，持續依PDCA管理循環精進改善，為提升公司治理成效，再於2024年加入專利管理，制定專利管理規範並升級金融科技專利管理系統，統一管理專利發想到取得及維護等一系列流程，透過系統控管專利申請品質，強化自身智慧財產保護，本次即新增將專利納入TIPS驗證範圍，並通過商標及專利A級驗證。

因應數位轉型趨勢，彰銀致力將金融科技結合核心業務，提供客戶安全便捷的服務，並鼓勵員工研發創新，截至2024年底累計取得54件國內外商標及286件各式專利，逐步完善智財布局，厚植金融科技競爭力，提升客戶金融服務體驗，例如2024年開辦公教信貸即運用彰銀RPA貸款審核輔助決策系統專利，提高授信審核效率。

此外，彰銀持續展現卓越永續經營成果，獲列金管會第二屆永續金融評鑑銀行業前25%，入選道瓊領先指數世界指數及新興市場指數成分股，更榮登《S&P Global永續年鑑2025》，此年鑑由知名評比機構S&P Global針對企業在環境、社會及治理各面向績效表現，彰銀已連續三年入選且近二年皆位列前10%年鑑會員，傑出成就屢獲國際肯定。

彰銀致力永續金融，於公司治理、綠色轉型、公平普惠、永續投融資及自身營運碳排減量方面持續推進，並深化氣候與自然環境風險管理，以實際行動響應國家2050淨零排放策略；亦積極強化防詐機制，運用科技加強可疑交易監控、異常交易攔截及強化員工識詐培訓等，提升防詐能量。未來，彰銀將持續強化智財布局，驅動數位研發創新，攜手股東、客戶及員工共同實踐永續願景。