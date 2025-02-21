台企銀優利活存 年息衝2.9%

想要實現人生的第一桶金，儲蓄無疑是投資理財的重要基石。台灣企銀為了讓小資族有感儲蓄，2025年Hokii數位帳戶升級全新戶台幣最高年利率2.9%優惠利率、既有戶最高2.7%的優惠利率專案，並全新推出「Hokii存錢筒」365好好存存錢方案，存好存滿給優利最高2.4%及抽獎好禮，是小資族無痛儲蓄不可錯過的優利活存首選。

台企銀關注年輕人的儲蓄需求，推出最新優惠權益，自2025年2月19日起至12月31日止，Hokii台幣數位帳戶升級全新戶優惠利率至2.1%、既有戶優惠利率至1.9%，優惠限額新台幣15萬元。民眾只要再完成四項指定任務，分別是當月指定日存款餘額達22萬元、綁定台灣Pay消費滿額、Hokii外幣數位帳戶美元活期存款達標、線上換匯等四項，每完成任一項任務活儲利率就可再加碼0.2%利率1個月，四項都完成最多加碼0.8%，每月完成每月都享加碼利率。

台企銀指出，儲蓄需要強大的自我控管與毅力，為了讓年輕人無痛儲蓄，首波推出「Hokii存錢筒」365好好存服務，每天自動為用戶存入一筆小額金額，第1天存1元、第2天存2元，以此類推，第365天存365元；客戶也可以選擇反序存錢方式，即第1天存365元，每日逐減1元至第365天存1元，一年365天累計有6萬6,795元，存滿提供最高2.4%優惠利率，自動存錢期間還有趣味性十足的存錢里程碑活動，用戶達成指定存入次數即可參加抽獎，最高可獲500點台灣Pay紅利點數，每10點可折抵1元，讓儲蓄更簡單有趣並養成存錢紀律。

台企銀提供客戶多元儲蓄方式，外幣也享好康，Hokii外幣數位帳戶翻倍加碼提高美元活存優惠利率限額，只要活存1萬美元存款額度內，按台企銀美元固定利率牌告9個月計息。為迎接乙己蛇年，台企銀推出吉祥物Hokii全新應景LINE貼圖，共16款廣受粉絲好評，未來台企銀將持續精進數位服務，為客戶打造美好數位金融生活。