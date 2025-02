中信銀奪亞洲銀行家殊榮

中國信託銀行以支付金融、財富管理等優異成績及卓越的財務表現保持市場領先地位,並透過人工智慧(Artificial Intelligence, AI)提高客戶參與度的數位創新,昨(20)日19度榮獲國際知名財經媒體《The Asian Banker》(亞洲銀行家)頒發「台灣最佳個人金融銀行」(Best Retail Bank in Taiwan),帶領中國信託銀行個人金融屢創佳績的個人金融執行長楊淑惠,更榮膺「亞太年度最佳個人金融領袖」(Retail Finance Leader of the Year in Asia Pacific)殊榮,為台灣首度奪此獎項的專業經理人。

中國信託銀行亦奪下「亞太最佳數位銀行成長策略創新」(Best Growth Strategy in Digital Banking Initiative in Asia Pacific)、「亞太最佳高資產客群信用卡產品」(Best Credit Card Product for HNWIs in Asia Pacific)獎項,於本屆頒獎典禮中創下佳績,獲獎佳績傲視台灣金融業。

《The Asian Banker》於日本東京舉辦「Global Excellence in Retail Finance Awards 2025」頒獎典禮,由中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠、支付金融事業處處長、資深副總陳德風出席領獎。本屆大獎「亞太年度最佳個人金融領袖」旨表揚得以於瞬息萬變的金融產業展現出創新思維、前瞻策略及領導力的優秀領袖,候選人來自世界各地的金融機構,根據領導能力與管理策略、數位轉型與創新、業績與財務表現、客戶體驗與市場影響力等綜合評分選出得主,經兩階段評選後,楊淑惠於七位全球世界頂尖傑出領導人中脫穎而出。

主辦單位指出,楊淑惠於中國信託銀行服務逾多年,深耕台灣個人金融業務,其領導能力助益中國信託銀行於個人金融領域取得領導地位,特別表彰楊淑惠致力於應用創新數位科技以提升客戶體驗的努力,足見楊淑惠洞察先機的遠見,因此成為亞洲首位領取此獎項的女性專業經理人,顯示其貢獻為國際所肯定。

楊淑惠感謝主辦單位的鼓勵並表示,中國信託銀行於財務表現、數位轉型及客戶體驗等超過10項指標表現優異,以最有溫度的金融服務滿足不同客群的個人金融需求,不僅19度榮獲「台灣最佳個人金融銀行」大獎,個人亦因此成為台灣第一位獲得「亞太年度最佳個人金融領袖」得獎者,這兩項大獎是對團隊的認可,也代表中國信託銀行穩居台灣領先地位,未來將持續專注客戶需求,以更加優質的產品服務全球。