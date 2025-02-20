台壽內鬼一年半詐逾2000萬保險金 金管會重罰720萬

中信金控（2891）子公司台灣人壽爆出「內鬼」，揪出理賠人員自行創造虛假理賠案件，在一年半時間內，詐騙台灣人壽2397萬餘元，完全沒有防呆機制。金管會20日出重手，開罰720萬元，寫下彭金隆接任金管會主委以來最重裁罰，也是近一年以來保險局開出最高罰金。

金管會指出，台灣人壽因為允許理賠人員可以自行受理、立案、系統建檔以及審核，該涉案人員便自行擔任「受理、立案、登打系統、審核」角色，運用內部帳密相互借用漏洞，規避覆核機制。

該涉案人員，更進一步從核心系統鍵入匯款帳號、聯絡地址以及註記不發送簡訊，成功創立虛假賠案，將理賠款項匯到與保戶同名同姓的高中同學匯款帳號，聯絡地址更直接填寫台灣人壽地址，導致被掛名的保戶絲毫不知情

此外，台灣人壽對這類「後掃案件」（由理賠人員自行受理以及審核的案件）沒有規管，更沒有依照時限規範辦理結案歸檔，理賠人員也沒有將已經結案的案件，送交給權責單位掃描人員，會計部門也沒有檢視相關憑證，重重關卡如同虛設。成為金管會這次出重手開罰原因。

金管會指出，該案為台灣人壽辦理理賠詐欺專案查核時候，發現異常，去年10月向金管會通報重大偶發，因為涉案件數高達161件、詐騙金額2397萬餘元，時間從2023年5月到去年10月被公司發現，且嚴重凸顯台灣人壽理賠作業內控機制完全失去中間控制點，加上台灣人壽延後10天才通報重大偶發，因此出手開罰。

惟金管會認為，該案是台灣人壽主動查核發現，因此依照保險法第171條之一第四項規定，核除罰鍰新台幣720萬元，已經要求台灣人壽盡快提出改善措施，並將再檢視該措施是否有效，有需要也將請檢察局密切合作，並要求台灣人壽照比例原則議處相關失職人員。

金管會強調，目前台灣人壽已經全面掃過理賠案件，目前並未發現其他的相似詐騙事件。