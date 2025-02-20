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保險業投資公建持股逾50% 擬不強制派任獨董

中央社／ 台北20日電

金管會今天指出，為增加保險業者派任所投資公共建設事業的獨董彈性，計畫放寬讓保險業者自行與合資股東商議。另外，為鼓勵保險業推動保障型商品，擬移除懲罰機制，朝獎勵業者方向檢討修正。

金管會於2024年7月啟動「金融行動創新法規調適平台」，並設立銀行、保險、證券期貨及科技創新4工作小組，金管會今天在例行記者會說明目前共18項已有具體成果。

保險相關成果部分，金管會保險局副局長蔡火炎指出，目前保險法規定保險公司投資公共建設，若持股比例超過50%，要派任1位具獨立性董事。現在獨董規定是保險公司派任，未來計畫只要是該被投資的公共事業公司有設置獨董即可，也就是保險業者可自行與合資股東商量派任；金管會也會再請產險公會和壽險公會配合修正。

蔡火炎說，為配合亞洲資產管理中心計畫，金管會蒐集對專案運用的辦法修正建議，包括擴大保險業投資社團法人組織型態的標的種類不限長照機構，將納入社團法人醫院等。

另外，為鼓勵保險業推動保障型商品，蔡火炎指出，目前研擬將原排名後5%且占比較前一年度下降者的懲罰機制移除，朝獎勵業者方向檢討修正。

蔡火炎說明，原本規定在保障型及高齡化保險商品排名若是最後一名的壽險公司，金管會將限制該公司的商品從備查制改為核准制。至於獎勵制度則計畫修正，前4名業者未來申請新型態保險商品時，由核准制改成備查制。

蔡火炎補充，原舊制實施以來並無保險業者被懲罰過，但業者希望能修正準則。

保險 金管會

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