股匯雙跌！新台幣匯率開高走低 淪「最弱亞幣」

台股重挫，拖累新台幣匯率20日開高走低，並成為主要亞幣裡唯一貶值的「最弱亞幣」。匯銀主管指出，熱錢今日大舉流出，促使新台幣匯率貶值4.3分，收在32.791元，為一周低點，總成交量13.2億美元。

中央銀行統計顯示，美元指數今天下跌0.02%，主要亞幣多數對美元升值；其中日圓匯率大漲0.99%、漲勢最猛，人民幣與星元匯率也分別升值0.2%與0.18%；台灣主要貿易對手國貨幣韓元僅微幅升值0.01%，新台幣匯率「獨貶」、下挫0.13%。

對於新台幣匯率罕見「獨貶」，匯銀主管指出，主要是台股今天大跌逾百點，熱錢也賣股匯出，估計至少匯出6億美元，拖累新台幣匯率盤中貶破32.8元、最低來到32.806元，收盤前出口商進場拋匯，令新台幣匯率貶勢縮至4.3分後，收在32.791元。

展望後市，匯銀主管表示，觀察美國聯準會1月會議紀要，官員們紛紛表態，需要看到通膨進一步下降，才有進一步降低利率的空間，且與會官員對美國總統川普的關稅政策表達擔憂之意，認為此舉將有推升通膨之虞。

匯銀主管表示，蛇年開紅盤以來，近三周新台幣匯率均位於32.695至32.968元的3角區間內波動，估計短期內，新台幣匯率仍將維持32.5~33元區間震盪整理，後市將密切關注川普關稅政策、熱錢流向、主要亞幣強弱等變數。