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「Taiwan CEO-CFO」論壇登場 證交所受邀分享臺灣市場近況與展望

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

摩根大通證券2025年「臺灣CEO-CFO大會（Taiwan CEO-CFO Conference）」登場，臺灣證券交易所副總經理杜惠娟受邀進行午餐演講，向來自各國的機構投資人，分享臺灣證券市場現況與2025年展望。

杜惠娟表示，證交所近年高度重視IR服務，積極參與國內外的引資活動，透過多元管道向機構投資人展示臺灣資本市場的優勢與未來發展潛力，並致力於為上市公司與國際投資機構搭建長期穩定的溝通橋樑，促進臺灣金融市場與經濟的進一步發展。

證交所市場推廣部組長劉天業指出，受益於全球AI熱潮，2024年臺灣資本市場無論在市值或交易量都吸引國際關注。此外，臺灣ETF市場發展及ESG績效也位居全球前列。

劉天業說，證交所2025年將配合推動臺灣建構亞洲資產管理中心，透過協助發行公司國際化發展、推出多元商品以促進市場發展，及促進國際合作並結合機構培育市場專業人才，全力支持臺灣資本市場的成長與國際化。

臺灣CEO-CFO大會為J.P. Morgan年度盛事，本次活動為期兩天（2月17至18日）於台北舉辦，邀集約多家上市公司及250多位投資人與會。除邀請專家學者就產業研究趨勢等議題進行交流外，更同步安排多場上市公司與機構投資人的一對一會議，促進雙方對話交流。

上市公司 證交所

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