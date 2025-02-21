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民眾赴日刷卡要輸入PIN碼？ 金管會：簽名驗證不受影響

中央社／ 台北20日電
日本為強化信用卡使用安全，從今年4月起刷卡要輸入PIN碼，金管會表示，台灣持卡人赴日消費仍可透過簽名方式驗證。 聯合報系資料照
日本為強化信用卡使用安全，從今年4月起刷卡要輸入PIN碼，金管會表示，台灣持卡人赴日消費仍可透過簽名方式驗證。 聯合報系資料照

日本為強化信用卡安全，今年4月起將採PIN碼方式驗證刷卡消費，台灣民眾赴日刷卡也要輸入密碼？金管會今天指出，經了解後，台灣持卡人赴日消費仍可透過簽名方式驗證，無需輸入PIN碼。

金管會銀行局組長張嘉魁今天在例行記者會指出，經與國際卡組織了解後，日本為強化信用卡使用安全，從今年4月起拒絕持卡人簽名驗證，改透過PIN碼。

張嘉魁指出，非日本當地發行的信用卡不需要輸入密碼，仍可使用簽名方式認證。因此，台灣持卡人赴日刷卡消費仍可透過簽名方式驗證。

信用卡 刷卡 日本

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