日本旅遊刷卡新規定「4月起要輸密碼」？銀行業提解方

台灣人熱愛赴日旅遊，據日本出入國在留管理廳公布2024年各國入境日本人數，台灣以約570萬人次，僅次於南韓。而不少台灣人出國消費時習慣刷信用卡，但近期一則「日本4月起刷卡將取消簽名，改為輸入『暗證番號』（PIN碼或密碼）」的消息，引發熱議。對此，銀行業者表示，基本上出國民眾可先持續以「簽名」進行確認本人交易，也可事先申請「預借現金密碼」，使出國刷卡更加便利。

針對赴日刷卡要求輸入PIN碼的消息，台北富邦銀行指出，依據信用卡國際組織提供訊息，日本信用卡協會為強化日本國內特店之信用卡使用安全，建議特店4月起刷卡消費以「廢除簽名／輸入密碼」方式進行，但商店端末機目前多數不支援輸入密碼認證的模式，針對包括台灣等之海外發卡的信用卡交易，基本上先持續以「簽名」進行確認本人交易。

玉山銀行則表示，據了解，海外特定消費場景如：自助加油、自助結帳等確實有部分因商家驗證機制需輸入密碼；玉山也於接獲消息後，已委由JCB詢問日本方，截至目前等待正式回覆中。

若民眾擔心出國旅遊刷卡卡關，北富銀也給出解方，若遇到日本或其他海外商店端要求信用卡交易輸入4位數驗證密碼（pin code）取代簽名，北富銀持卡人的海外交易驗證密碼即為「預借現金密碼」。

北富銀提醒，卡友如近期有出國規劃，建議事先以網路銀行或致電客服設定預借現金密碼，另提醒，於海外商店以輸入交易驗證密碼方式執行刷卡交易，屬於一般信用卡交易，不是預借現金交易。

一般來說，在申辦信用卡時，民眾可勾選是否自動開啟預借現金密碼，若當初沒有設定，也可辦卡後申請。據了解，目前開放以電話客服、網銀、手機APP即時設定、線上發送密碼函的銀行有北富銀、台新銀、聯邦銀、玉山銀、凱基銀、合庫銀、第一銀、渣打銀、滙豐銀、新光信用卡等多家發卡機構。