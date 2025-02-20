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財部准劉佩真辭呈 台企銀董事會明將選任李國忠為代理董事長

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
財政部今日已批准台企銀董事長劉佩真（右）的辭呈。本報資料照片
財政部今日已批准台企銀董事長劉佩真（右）的辭呈。本報資料照片

據了解，台企銀董事長劉佩真除了口頭請辭之外，已經正式向財政部提出書面辭呈，財政部今日已予以核准，21日將是劉佩真最後一天上班，辭呈將在22日起正式生效，並且確定由總經理李國忠暫代。

台企銀將在明天召開例行性的董事會，因此財政部在今天核准劉佩真的辭呈，也是希望明天董事會的進度能夠銜接的上，在董事會中應該會有董事提出臨時提案，選任代理董事長，屆時就會選出同樣為財政部法人代表的公股總經理李國忠作為代理董事長。

據了解，目前的劉佩真的接替人選，以第一銀行總經理李嘉祥的呼聲最高，不過，也有消息指出，府院也同步的在外尋覓其他金融人才進入公股體系接任，因此最後會如何決定還要必須等一段時間，李國忠可能先暫代一個月。

台企銀 董事長 財政部

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