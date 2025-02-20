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遭金管會重罰720萬元 台壽：已加強內控流程

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
金管會。圖／聯合報資料照片
金管會。圖／聯合報資料照片

金管會20日下午在例行記者會指出，台灣人壽因理賠作業、請款及會計作業等多項業務中違反保險法，宣布核處台壽720萬元罰鍰。台灣人壽表示，「尊重主管機關的處分並虛心檢討，針對缺失事項已加強內控流程及防弊作為，維護公司及保戶權益」。

金管會指出，台壽在去年10月底進行內部例行調查，發現理賠人員詐保重大偶發事件，主動向金管會通報，經金管會專案檢查，發現該公司辦理保險理賠、請款及會計作業等事項，有違反保險法相關規定情事，發現一名理賠人員勾結不肖保戶做詐保，涉案時間將近一年半、案件數達161件，涉案金額2,397萬元，共指出台壽4大缺失。

金管會說，台壽保主要違規事實包括一、理賠作業內控制度不符內部牽制原則、二、理賠案件結案歸檔未落實追蹤、三、請款作業無確認理賠結案文件是否齊備之機制、四、發生理賠人員涉理賠詐領之重大偶發事件時，未依規定立即通報。

台灣人壽下午表示，「尊重主管機關的處分並虛心檢討，針對缺失事項已加強內控流程及防弊作為，維護公司及保戶權益」。

台壽保 理賠 金管會

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