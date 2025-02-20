壽險業首家！新壽獲 ISO 10004客戶滿意度管理系統驗證

新光金控（2888）子公司新光人壽長期傾聽客戶聲音，落實公平待客理念，繼通過「RMS皇家神秘客」及「ISO 10002:2018客訴品質管理系統」驗證後，去年更從承諾企管顧問公司接力導入「ISO 10004:2018客戶滿意度管理系統」，透過系統化的方法監測客戶滿意度，將客戶NPS (淨推薦值) 的回饋整合為「客戶之聲 (VOC)」，使客戶的多元反饋建議，可有效的轉化為作業流程改善的依據與動力，也成功取得知名驗證機構頒發的「ISO 10004客戶滿意度管理系統」證書，為壽險業客戶體驗及信任度立下高標竿。

「ISO 10004客戶滿意度管理系統」制定完善的客戶滿意度監測指南，為國際上具公信力的顧客服務管理系統，可幫助企業建立有效的系統監測、提升服務作業流程並增進客戶滿意度。授證典禮於2月19日於新光摩天大樓舉行，由新光人壽總經理黃敏義及獨立董事何弘能共同出席見證，並由全球知名第三方驗證機構「立恩威國際驗證股份有限公司 (DNV Business Assurance Co., Ltd.)」總經理謝振瑋頒發「ISO 10004客戶滿意度管理系統」證書，肯定新光人壽在客戶滿意度管理上領先業界的卓越表現。

新光人壽致力ESG永續經營，始終秉持從客戶需求的多元角度出發，並遵循金融友善的核心理念，持續推出一系列的貼心服務，包括針對65歲以上樂齡客戶，設置專屬「金融友善樂齡專線」，省卻語音IVR操作流程，提供快速進線諮詢服務；另提供多達9種語言與原住民族語翻譯服務，讓更多新住民可透過0800專線或服務據點預約，避免因語言隔閡產生的諸多困擾。

此外，新光人壽AI智能客服「嘻瓜」依照無障礙網站規範，優化超過20項功能，榮獲保險業唯一「無障礙網頁AA標章」，今年官方APP亦針對視障族群進行多項優化，支持無障礙操作的友善環境，這些創新舉措都結合新光人壽一貫的數位轉型策略與人性化關懷，帶給客戶最貼心的高品質服務體驗。

新光人壽為提供客戶五星級感動服務，近年不斷強化公司服務流程及客訴處理機制，未來也將延續數位金融及AI應用熱潮，針對金融環境的變化，積極運用數位工具優化服務流程，強化更多服務面向，創造更多包容性的成長。同時，藉由不定期的活動與宣導，以提升員工和大眾的金融素養， 期盼發揮「光無所不在，心與你同在」的品牌精神，確保每一位客戶都能享有友善尊重的服務體驗。