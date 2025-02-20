安聯人壽旅平險附加海外醫療「世界安全護照」 加強保障

日本流感疫情嚴重，近日規劃出國旅遊的民眾，也開始關注海外就醫問題，龐大的醫療費用更是許多民眾擔心的議題。安聯人壽提醒民眾，規劃國外旅遊時，建議依自身需求事先規劃旅遊期間適足的保險保障，以因應旅遊期間相關風險，如果是出國旅遊，可以加保海外突發疾病醫療健康保險附約，保障海外旅行期間因突發疾病住院、門診或急診接受治療的費用風險，此外，安聯人壽也針對所有有效契約保戶，符合一定保費門檻，一律提供「世界安全護照」加值服務，享24小時全年無休的海外醫療、旅遊及法律協助專線諮詢。

春節連假首日桃機出入境15.7萬人次，創下疫後新高，安聯人壽提醒，海外旅遊易遇上感染流感等不可預期的身體不適或是意外傷害，需在國外緊急就醫，只是海外醫療費用昂貴，出發前最好投保國外旅遊平安保險，以獲得更完善的保障。以「安聯人壽安心Go旅行平安保險」為例，出國前10分鐘前可投保，保費部份，以飛往日本5天投保600萬保額為例，保費最低269元，附加 60 萬傷害醫療保險及 60 萬海外突發疾病醫療健康保險後，保費也只要567元，傷害醫療保險金額最高實支實付60萬元，海外突發疾病醫療健康保險針對海外突發疾病急診、住院、門診都有保障。

此外，透過網路投保安聯人壽旅平險出國旅遊，更可獲得「世界安全護照」加值服務，享24小時全年無休的海外醫療、旅遊及法律協助專線諮詢，包括旅遊保健電話諮詢、醫療服務機構之推薦、安排住院、緊急醫療轉送、返國安排或轉送回國前之住院時間病況觀察及醫療傳譯等服務項目，也提供代墊支付住院保證金及相關醫療費用的服務，若在海外旅遊期間因意外傷害或突發疾病必須轉送回國治療，或因意外傷害、突發疾病不幸身故，只要有投保旅平險，均可尋求緊急救援服務；凡安聯保戶，符合以下條件，也可享有「世界安全護照」加值服務：投保該公司個人壽險者於投保時或繳費期間內，通算年繳化保費達新台幣 24,000 元以上(例：月繳保費新台幣 2,000 元以上)， 公司免費提供主契約被保險人該符合標準期間出國旅遊時之此項服務。

由於接下來適逢228連假，安聯人壽提醒，國外旅遊常處於戶外活動與交通路途，在歡樂的旅途上，隱藏的風險不容忽視，若不慎受傷甚至骨折，在海外住院醫療費用可能高達數十萬元，若嚴重者安排醫療專機，更可能要高達數百萬元。安聯人壽建議民眾除了行前最好投保旅行平安險，完整的保障內容也不能忽視，須檢視是否有「傷害醫療保險」、「海外突發疾病醫療險」及提供海外急難救助服務，拉高醫療保障，才能安心享受出遊樂趣。