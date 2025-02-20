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合庫銀行連續七年進入專利百大 已取得90件AI相關專利

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

經濟部近日公布本國法人專利申請百大排名，合庫銀行再次名列其中，並已連續七年獲此殊榮，此一成就彰顯合庫銀行在技術創新與專利保護方面的穩健實力，也展現了其在推動金融服務數位革新的決心與持續努力的成果。

基於多年專利布局，合庫銀行表示未來專利申請將不侷限於數量的累積，更將著重於提升智慧財產的實際應用成效，並進一步落實於業務營運中。經統計，已有逾170件專利實際落地應用，其中包含發明專利「潛在客戶關聯行銷系統及方法」及「房屋擔保貸款監控系統」運用機器學習技術及房貸業務的貸後管理監控機制，成功創造行銷及營運效益，並顯著降低人力時間成本及風險性資產等。

因應AI迅速崛起並成為金融業未來關鍵挑戰與機遇之際，合庫銀行積極關注AI技術的應用，並將其納入未來研發重點，目前已取得約90件AI相關專利，包含金融詐騙警示、風險識別、智能客服、綠色貸款及業務流程自動化處理等領域，旨在提升服務效率、強化風險管理且優化業務流程，從而提升競爭力，並為客戶提供更精準且安全的金融服務。

合庫銀行一向重視智慧財產權的管理與保護，自2020年起導入「台灣智慧財產管理規範(TIPS)」，並持續為員工進行智慧財產基本認知與管理教育訓練，迄今已三度通過A級驗證。此外，亦定期舉辦金融科技專利講座，邀請專業講師進行智慧財產權基本介紹、專利申請流程與案例分析，並設立獎勵制度鼓勵員工積極申請專利，進一步提升研發動能，種種舉措證明合庫銀行在專利管理與創新保護方面已奠定穩固基礎，為業務拓展與技術創新提供強而有力的支持。展望未來，合庫銀行將持續推動內部資源的整合與應用，以驅動金融創新與發展數位金融服務，提升客戶體驗，穩固永續競爭力。

AI 合庫 智慧財產權

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