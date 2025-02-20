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台壽保理賠人員詐領保險金 金管會：一年半超過2397萬元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會今日宣布裁罰台壽保720萬的同時，詐保金額也曝光。圖／路透
金管會今日宣布裁罰台壽保720萬的同時，詐保金額也曝光。圖／路透

金管會今日宣布裁罰台壽保720萬的同時，詐保金額也曝光，根據金管會了解，案件數目前有161件，金額共有2397萬多元，從112年5月直到113年10月公司發現，將近一年半的時間，共有2397萬理賠金遭詐領，而720萬元也是金管會主委彭金隆上任以來，金額最大的一筆裁罰，這也是最近一年保險局開出的最高額罰金。

保險局副局長蔡火炎說明案情，涉案人員得到覆核主管的帳密，用其身份來核決，顯見內控牽制點被破壞。對於2397萬元，他表示，台壽保將向該不法的理賠人員求償，已有民事和刑事的官司同步在進行。

蔡火炎也指出，現在台壽保已強化的內控，包括未來理賠人員不能自己去進行多件理賠的程序，必須等主管分案之後才能進行。至於台壽保之所以發現，蔡火炎說明，去年有媒體報導有被保險人以經常跌倒來詐領保險金，因此對於高頻理賠特別警覺，內部也有作查核，才發現這種理賠詐欺。

對於台壽保先前表示已有即時向保險局通報重大偶發，蔡火炎則強調，其公司內部已規定，是只要發現當日，就要跟經營階層通報，並向金管會通報，但公司並沒有「當日」通報，而是隔了快10天，所以認定其違反內控。另外，會計請款也未看憑證，只看報表而已，並未再進一步檢視，這也為金管會認定的重大內控缺失。

蔡火炎也強調，內部的懲處必須依照「比例原則」，對失職人員懲處，並且報金管會，另外也要提改善措施。

台壽保理賠人員詐領保險金 ，金管會指出，一年半超過2397萬元。本報資料照片
台壽保理賠人員詐領保險金 ，金管會指出，一年半超過2397萬元。本報資料照片

台壽保 理賠 金管會

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