台積電造成ETF追蹤大盤誤差？ 金管會將鬆綁30%限制

金管會今天宣布創新法規調適的最新進度，其中ETF現行要求國內發行台股等股票型基金所追蹤的指數成份占該指數市值比重必須以3成為限，因為台積電價格太高，占台股權重太大，使得30%的限制已造成許多國內台股ETF的追蹤誤差，金管會指出，已指示證交所研究把30%的上限提高，並會在上半年完成調整。

證期局副局長黃厚銘說明，很多ETF都追蹤大盤走勢，但因為台積電在國內的大盤比例已超過30%，若限制仍訂30%，會有大盤「追蹤誤差」情況，因此專家學者建議放寬，來因應產業發展特性，交易所據此正在研議調整方式，今年上半年可同意備查證交所函報「指數認可應注意事項」的修正內容，等放寬之後，被動型基金即可在追蹤大盤時，降低追蹤誤差。

金管會今日宣布法規調適的最新成果，除了已完成處理18項業者及專家提出的建議事項，另有20項可行性尚在處理中。而和泛證券業相關的，除了上述提案，另外還有證券商分戶帳被「交割款」占用導致負債淨值比大增問題的解決，也高度受券商重視。

黃厚銘說，目前券商辦理分戶帳，包括交割款先放分戶帳，並跟券商自有資金分離，但券商主張，由於客戶款項算是證券商的負債，變成負債淨值比超過6倍，因此證期局決定鬆綁，分戶帳款項先扣掉50%，以利其計算淨值比，避免現制使券商的淨值負債比大增，因而排擠其他業務的發展。

保險局副局長蔡火炎也說明，經過法規調適之後，投資公建超過50%的派任獨立董事，只要是該公共事業公司有設置獨董即可，不見得由保險業派任。