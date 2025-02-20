大罰單來了！台壽爆理賠詐保逾千萬 金管會處720萬罰鍰

台壽保在10月進行內部例行調查，發現一名理賠人員勾結不肖保戶做詐保，初估總理賠金額達2390萬元，金管會認為台壽保在理賠作業、請款及會計作業等多項業務中違反保險法，今宣布處720萬罰鍰。

這也是金管會主委彭金隆上任來，開出最大罰單，顯示金管會保障保戶權益的決心。

金管會指出，台壽保主要違規事實包括一、理賠作業內控制度不符內部牽制原則、二、理賠案件結案歸檔未落實追蹤、三、請款作業無確認理賠結案文件是否齊備之機制，四、發生理賠人員涉理賠詐領之重大偶發事件時，未依規定立即通報。

金管會也要求台灣人壽需依比例原則議處相關失職人員，並針對本案缺失提出有效的改善措施。