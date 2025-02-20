永豐助力連鎖品牌管理升級 eACH 即時代收核帳

永豐銀行創新金流功能，為連鎖品牌及加盟門市提供線上、線下整合服務；永豐銀行表示，旗下寰宇金融網以便捷的網路平台、客製化金流管理，協助企業數位升級，連鎖加盟品牌如麥味登、炸雞大獅等均導入eACH（Enhanced Automated Clearing House，圈存扣款系統）即時代收方案，提升總部及加盟門市、廠商的收付款與核帳效率，去(2024)年共協助逾千家門市、完成超過10萬筆交易；同步推出現金「超商繳款回存」功能，進一步提升金流便利性。

線上一站整合 代收核帳效率提升

根據統計，2023年餐飲業營收首次突破兆元新高，連鎖品牌數及門市總數持續增加，品牌管理成一大課題。永豐銀行指出，寰宇金融網結合eACH推出即時與預約代收功能，10分鐘可完成扣款入帳與帳務比對，取代繁雜費時的人工作業，適用於連鎖品牌總部及加盟門市、廠商的貨款或例行性費用支付等多元場景，大幅提升總部管理效率。同時，加盟門市員工可享薪資轉帳戶專屬房貸或信貸利率、投資手續費折扣及信用卡消費回饋等優惠。

寰宇金融網提供包括帳戶查詢、收付款管理、薪轉服務及票據查詢等全方位金流服務，企業集團亦可於平台調度集團各子公司的資金或管理跨國集團帳戶，實現高效資金運用。

線下現金管理 24時回存更便利

同時，永豐銀行指出，為連鎖品牌管理直營門市金流，寰宇金融網今(2025)年首推「超商繳款回存」服務，總部項下的直營門市可於線上申請專用繳款條碼，於就近的便利超商回存當日營業現金，提升金流安全及便利性；透過此模式結合虛擬帳號功能亦大幅提升總部每日內部核銷對帳效率。今年春節期間已成功收款逾百萬。除連鎖餐飲業外，服飾業、健身中心或醫學美容等連鎖加盟產業，均適用整合數位金流服務，提升企業管理效率。