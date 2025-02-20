永豐投顧獲玉山獎最佳產品全國首獎 獲副總統接見
永豐投顧長期深耕ESG投資領域成績斐然，以「PCAF財務碳排計算器」榮獲「2024年國家品牌玉山獎最佳產品類-全國首獎」，特獲副總統蕭美琴於總統府接見。
永豐投顧李學詩總經理表示，「PCAF財務碳排計算器」具採用國際主流標準、解決金融機構計算碳排困難性、簡易且可長期追蹤三大特色，引導資金轉向減碳有成的投資標的，成為推動「淨零碳排」的重要動能。
永豐投顧自2022年率先開啟財務碳排計算專案，採取全球逾550家知名金融機構加入的主流投融資部位碳排計算標準-PCAF方法學，為台灣市場量身訂製碳排計算系統，資料庫涵蓋所有已揭露碳排資料的台灣上市櫃企業。
「PCAF財務碳排計算器」操作簡單，可從個股擴增至投資組合的分析，只需將投資標的及投資組合權重輸入系統，即可得知相關的財務碳排。有效協助法人及一般投資人追蹤投資組合的減碳成效，透過定期檢視，將資金引導至減碳有成並兼顧成長的優質企業。
永豐投顧ESG領域上有重大突破，包括「SinoPac+企業永續評鑑系統」，正式於臺灣集保結算所投資人關係整合平台（ESG IR）上線，目前已涵蓋61個產業，逾600家上市櫃公司，占台股市值超過九成，為國內首家在集保ESG IR平台提供評鑑的金融業者，深具市場影響力。
永豐投顧亦獲得2024 TWSIA台灣永續投資獎「個案影響力類-ESG創新-金級」，唯一連續四年獲獎的投顧；「鄧白氏台灣中小企業菁英獎-永續卓越獎」，唯一獲獎的金融業者；及第21屆國家品牌玉山獎最佳產品及首獎的肯定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言