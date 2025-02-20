永豐投顧獲玉山獎最佳產品全國首獎 獲副總統接見

永豐投顧長期深耕ESG投資領域成績斐然，以「PCAF財務碳排計算器」榮獲「2024年國家品牌玉山獎最佳產品類-全國首獎」，特獲副總統蕭美琴於總統府接見。

永豐投顧李學詩總經理表示，「PCAF財務碳排計算器」具採用國際主流標準、解決金融機構計算碳排困難性、簡易且可長期追蹤三大特色，引導資金轉向減碳有成的投資標的，成為推動「淨零碳排」的重要動能。

永豐投顧自2022年率先開啟財務碳排計算專案，採取全球逾550家知名金融機構加入的主流投融資部位碳排計算標準-PCAF方法學，為台灣市場量身訂製碳排計算系統，資料庫涵蓋所有已揭露碳排資料的台灣上市櫃企業。

「PCAF財務碳排計算器」操作簡單，可從個股擴增至投資組合的分析，只需將投資標的及投資組合權重輸入系統，即可得知相關的財務碳排。有效協助法人及一般投資人追蹤投資組合的減碳成效，透過定期檢視，將資金引導至減碳有成並兼顧成長的優質企業。

永豐投顧ESG領域上有重大突破，包括「SinoPac+企業永續評鑑系統」，正式於臺灣集保結算所投資人關係整合平台（ESG IR）上線，目前已涵蓋61個產業，逾600家上市櫃公司，占台股市值超過九成，為國內首家在集保ESG IR平台提供評鑑的金融業者，深具市場影響力。