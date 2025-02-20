日本信用卡協會訪台與玉山、全盈交流 聚焦非現金支付

隨著台灣與日本在商務及觀光旅遊的交流日益增加，雙方在非現金支付領域的合作也進入了新的階段。近日由日本信用卡協會副會長松井哲夫領導的日本知名企業代表團拜訪台灣，特別關注信用卡、電子支付及風控與防詐等因應措施，經資策會協力安排，首度與玉山銀行及全盈支付展開實務經驗交流，期望為消費大眾打造更安心的支付服務體驗。

日本與台灣均致力提升非現金支付的使用比例，目標在2025年達到40%。根據2023年日本經濟產業省資料統計，日本非現金支付占比為39.3%，與台灣狀況類似，信用卡支付占大宗，達到83.5%，而條碼支付(Code Payment)則是成長最快的支付方式，占比為8.6%。

松井哲夫分享，2024年訪日旅客人數持續攀升，帶動入境消費金額大幅成長，2024年4月和6月已較2019年（疫情爆發前）成長68.8%。萬博會（世界博覽會）將於4月中旬在日本關西大阪盛大開展，預計再掀起一波觀光熱潮，而萬博會另一亮點則是將採取全面可使用非現金交易，顯示非現金支付已成為消費市場常態。

玉山銀行分享多元支付發展方面經驗，強調信用卡、電子支付與點數經濟的結合，以滿足顧客在民生消費和跨境支付場景中的需求，同時介紹智能風控防詐策略。玉山銀行資深副總經理林榮華表示，透過玉山豐富的信用卡產品，如強調自主選擇優惠的Unicard到結合雙幣的旅日神卡熊本熊卡，以及玉山Wallet可直接跨境到日本消費、點數折抵等，讓消費者可以享受到更為便捷、貼心和安全的支付體驗。

台灣消費者也已養成非現金支付習慣，據金管會最新統計，2024年國內非現金支付的筆數超過83億筆，年增率20.18％。交流會中，身為專營電支機構的全盈支付，不僅介紹嵌入式金融服務與跨界多元行銷模式，藉由技術創新提升用戶體驗，同時也分享特有的「減碳贏家」服務，持續擴建消費者的綠色低碳支付生態圈，跨足金融、零售、科技資訊、化妝品製造與交通運輸等產業，讓用戶在日常生活中實踐減碳行動與綠色消費。全盈支付總經理劉美玲表示，目前台灣已有近30家專營與兼營電支機構搶攻消費市場，全盈支付是後進的競爭者，基於全家通路與玉山銀行的零售金融優勢，深化用戶體驗，不打搶客戰，而是以創新服務提升用戶的黏著度。

這次台日交流中，三方以各自在非現金支付領域的實踐經驗，探討如何打造一個讓人安心使用的非現金支付環境，也為台日未來進一步的消費金融共好合作，建立良好開端。