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年輕人開學季輕鬆省荷包 行動支付連結元大銀行帳戶超值回饋

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行加碼線上開戶、行動支付優惠，輕鬆迎接開學季！（元大銀行/提供)
元大銀行加碼線上開戶、行動支付優惠，輕鬆迎接開學季！（元大銀行/提供)

開學季來了！花費爆表了嗎？學雜費、學習用品、筆電平板一樣都不能少，荷包壓力瞬間飆升。元大銀行「神救援」推出最高20%回饋幫您省更大！使用icash Pay連結元大銀行帳戶，於指定43所大專院校的63間7-ELEVEN超商門市消費享最高20%回饋，早餐、宵夜及日常補貨都划算；想購買筆記型電腦、平板等學習設備在STUDIO A、博客來等指定3C及網購通路消費滿額再享250點回饋，科技學習也能超值入手。

還沒有元大銀行的數位存款帳戶嗎？那就千萬不要錯過元大銀行推出的「好禮成雙」活動，針對首次開立數位存款帳戶的新戶，完成所有指定任務即可輕鬆獲得最高新臺幣600元的回饋金。活動包括三重好禮：新綁定任一行動支付並完成指定任務最高享新臺幣100元回饋金、完成行動支付直接扣款消費滿額最高享新臺幣300元回饋金、綁定LINE個人化服務加碼享新臺幣200元回饋金。無論是支付學費、購買學習用品，還是日常生活所需，都能享受到實實在在的折扣與回饋。

此外，針對學雜費繳納需求，透過悠遊付連結元大銀行帳戶直接扣款繳納，可享5%回饋，減輕同學家長們的支出負擔。同時，使用全支付連結元大銀行帳戶於無印良品、九乘九文具專家等指定通路也能享有筆筆消費3%的回饋，無論是購買書籍、文具，還是其他學習所需物品，皆能省下不少的採購費用。

開學季不再是「燒錢季」，現在正是善用行動支付的最佳時機，使用元大銀行數位帳戶抓住這波優惠，還能用省下來的錢多喝一杯飲料、多看一場電影！聰明管理開學支出，讓學費繳納及學習準備不再成為壓力！更多活動詳情，請參元大銀行官網說明，或洽詢24小時在線的「元先生智能助理」。

元大 消費 行動支付

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