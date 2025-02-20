投信基金近一年總規模9.78兆創新高 這家規模增幅最大

市場行情熱絡，帶動全體投信基金規模近一年成長逾四成至9.78兆元，創下歷史新高。根據投信投顧公會統計至1月底，前十大基金公司有四家近一年基金規模增幅在五成以上。其中規模增速最快的統一投信，近一年規模增幅近九成，而且僅用了兩年時間，規模達雙倍以上成長。

根據統計，統一投信近一年規模增胖1,390億至2,971億元，增幅達到87.9%。分析晨星元月底數據，統一投信旗下規模增加最多的五檔基金中，去年3月才新成立的統一台灣高息動能ETF（00939）、統一強棒貨幣市場基金，皆貢獻超過300億元，統一FANG+ETF（00757）和統一美債20年ETF（00931B），近一年規模分別增加270.2億元和119.8億元。主動式台股基金統一奔騰基金，近一年規模增加72.6億元，是統一投信規模成長最多的主動式股票型基金。

統一FANG+ETF（00757）基金經理人林良一表示，近日傳出DeepSeek現有算力已無法滿足客戶需求，使AI晶片供過於求的疑慮不攻自破。高效率AI模型的競逐，也有望加速相關終端應用普及，預期市場將走向硬體與軟體同步發展的新階段。00757的10檔成分股包括：全球市值王蘋果、GPU晶片王輝達，四大雲端服務供應商微軟、亞馬遜、GOOGLE、META，光是這6檔就占據全球市值前6大的霸主地位；再加上ASIC晶片王博通、串流影音王Netflix、全球資訊服務管理巨頭ServiceNow、資安龍頭CrowdStrike，就是符合「軟硬通吃」的絕佳戰力。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，在川普關稅新政不確定性、台積電（2330）與英特爾尚未公布合作方式的狀況下，台股大盤短線可能震盪。但觀察近期已公布的企業財報，多有不錯表現，且對今年營收展望樂觀，加上受惠AI需求增溫，仍有望支撐台股後市。雖然近期AI供應鏈受到DeepSeek及關稅議題干擾，但以長線來看，DeepSeek反而是加速AI擴張，且美國四大雲端服務供應商今年的預估資本支出高於市場預期，使台股有望持續受惠。