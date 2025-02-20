投信基金總規模9.78兆創新高 統一投信年增近九成

市場行情熱絡，帶動全體投信基金規模近一年成長逾四成至9.78兆，創下歷史新高。據投信投顧公會統計至1月底，前十大基金公司有四家近一年基金規模增幅在五成以上。其中，規模增速最快的統一投信，近一年規模增幅近九成，甚至僅用兩年時間，就實現規模雙倍以上成長。全方位精準打擊是近一年統一投信規模高速成長的主因，不僅主被動基金齊發，股票型、債券型及貨幣市場型基金也同步成長。

統一投信近一年規模增胖1,390億至2,971億，增幅達到87.96%。分析晨星一月底數據，統一投信旗下規模增加最多的五檔基金中，2024年3月才新成立的統一台灣高息動能ETF（00939）．以及統一強棒貨幣市場基金，皆貢獻超過三百億，統一FANG+ETF（00757）和統一美債20年ETF（00931B），近一年規模分別增加270.26億和119.82億。主動式台股基金統一奔騰基金，近一年規模增加72.67億，是統一投信規模成長最多的主動式股票型基金。

若以成長幅度來看，近一年增幅最高的基金是統一FANG+ETF（00757），規模成長161.07%至438.05億，近二年增幅甚至達到529.76%。居次的統一強棒貨幣市場基金近一年規模增加109.88%至601.07億，統一美債20年ETF（00931B）規模則成長51.94%至350.5億。而統一奔騰基金近一年規模增加52.16%至212億，近二年增幅高達185.80%。

統一FANG+ETF（00757）基金經理人林良一表示，近日傳出DeepSeek現有算力已無法滿足客戶需求，使AI晶片供過於求的疑慮不攻自破。高效率AI模型的競逐，也有望加速相關終端應用普及，預期市場將走向硬體與軟體同步發展的新階段。00757的10檔成分股包括：全球市值王蘋果、GPU晶片王輝達，四大雲端服務供應商微軟、亞馬遜、GOOGLE、META，光是這六檔就占據全球市值前6大的霸主地位；再加上ASIC晶片王博通、串流影音王Netflix、全球資訊服務管理巨頭ServiceNow、資安龍頭rowdStrike，就是符合「軟硬通吃」的絕佳戰力。