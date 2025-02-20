快訊

教育部點名陸3所大學隸屬統戰部 鄭英耀：禁止交流、學歷不會再採認

川普嗆烏克蘭贏不了！再轟澤倫斯基「做得很爛」

日職／養樂多吉祥物燕九郎中之人離世 球團證實並暫停活動

聽新聞
0:00 / 0:00

投信基金總規模9.78兆創新高 統一投信年增近九成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
市場行情熱絡，帶動全體投信基金規模近一年成長逾四成至9.78兆，創下歷史新高。（聯合報系資料庫）
市場行情熱絡，帶動全體投信基金規模近一年成長逾四成至9.78兆，創下歷史新高。（聯合報系資料庫）

市場行情熱絡，帶動全體投信基金規模近一年成長逾四成至9.78兆，創下歷史新高。據投信投顧公會統計至1月底，前十大基金公司有四家近一年基金規模增幅在五成以上。其中，規模增速最快的統一投信，近一年規模增幅近九成，甚至僅用兩年時間，就實現規模雙倍以上成長。全方位精準打擊是近一年統一投信規模高速成長的主因，不僅主被動基金齊發，股票型、債券型及貨幣市場型基金也同步成長。

統一投信近一年規模增胖1,390億至2,971億，增幅達到87.96%。分析晨星一月底數據，統一投信旗下規模增加最多的五檔基金中，2024年3月才新成立的統一台灣高息動能ETF（00939）．以及統一強棒貨幣市場基金，皆貢獻超過三百億，統一FANG+ETF（00757）和統一美債20年ETF（00931B），近一年規模分別增加270.26億和119.82億。主動式台股基金統一奔騰基金，近一年規模增加72.67億，是統一投信規模成長最多的主動式股票型基金。

若以成長幅度來看，近一年增幅最高的基金是統一FANG+ETF（00757），規模成長161.07%至438.05億，近二年增幅甚至達到529.76%。居次的統一強棒貨幣市場基金近一年規模增加109.88%至601.07億，統一美債20年ETF（00931B）規模則成長51.94%至350.5億。而統一奔騰基金近一年規模增加52.16%至212億，近二年增幅高達185.80%。

統一FANG+ETF（00757）基金經理人林良一表示，近日傳出DeepSeek現有算力已無法滿足客戶需求，使AI晶片供過於求的疑慮不攻自破。高效率AI模型的競逐，也有望加速相關終端應用普及，預期市場將走向硬體與軟體同步發展的新階段。00757的10檔成分股包括：全球市值王蘋果、GPU晶片王輝達，四大雲端服務供應商微軟、亞馬遜、GOOGLE、META，光是這六檔就占據全球市值前6大的霸主地位；再加上ASIC晶片王博通、串流影音王Netflix、全球資訊服務管理巨頭ServiceNow、資安龍頭rowdStrike，就是符合「軟硬通吃」的絕佳戰力。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，在川普關稅新政不確定性、台積電（2330）與英特爾尚未公布合作方式的狀況下，台股大盤短線可能震盪。但觀察近期已公布的企業財報，多有不錯表現，且對今年營收展望樂觀，加上受惠AI需求增溫，仍有望支撐台股後市。雖然近期AI供應鏈受到DeepSeek及關稅議題干擾，但以長線來看，DeepSeek反而是加速AI擴張，且美國四大雲端服務供應商今年的預估資本支出高於市場預期，使台股有望持續受惠。

前十大基金公司近一年規模增幅排名(資料來源：投信投顧公會)
前十大基金公司近一年規模增幅排名(資料來源：投信投顧公會)

00757統一FANG+ AI ETF 台股

延伸閱讀

川普大刀砍向商務部下轄AI和晶片機構 500人飯碗不保

哲哲說AI會讓自駕車滿街跑…今年台股破2萬6不無可能？網：喊對就封神了

ETF配息效應／投信大賣超 電子氣虛 台股攻勢熄火

ETF 2025年規模看增5,000億元 投信投顧公會理事長對行情審慎樂觀

相關新聞

年輕人開學季輕鬆省荷包 行動支付連結元大銀行帳戶超值回饋

開學季來了！花費爆表了嗎？學雜費、學習用品、筆電平板一樣都不能少，荷包壓力瞬間飆升。元大銀行「神救援」推出最高20%回饋...

投信基金總規模9.78兆創新高 統一投信年增近九成

市場行情熱絡，帶動全體投信基金規模近一年成長逾四成至9.78兆，創下歷史新高。據投信投顧公會統計至1月底，前十大基金公司...

國泰金控任「金融科技產業聯盟」 異業生態共創工作圈召集人

為響應金管會推動金融科技發展五大策略，國泰金控（2882）積極參與由金融總會成立的金融科技產業聯盟，擔任四大工作圈中「異...

券商上月淨利 減15%

臺灣證券交易所統計，1月全體證券商稅後淨利60.72億元，較上月衰退11.49億元、約15.91%，主因元月台股逢農曆春...

櫃買開放「市轉櫃」機制

櫃買中心昨（19）日舉行例行記者會，宣布開放「市轉櫃機制」，只要符合資格的臺灣證券交易所上市一般板及創新板公司，就可以申...

凱基證首家理財分公司開幕

凱基證券首家全財管服務的理財分公司-天母貴賓理財中心18日隆重開幕，提供投資人媲美私人銀行等級的財富管理服務，致力滿足高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。