國泰金控任「金融科技產業聯盟」 異業生態共創工作圈召集人

為響應金管會推動金融科技發展五大策略，國泰金控（2882）積極參與由金融總會成立的金融科技產業聯盟，擔任四大工作圈中「異業生態共創」工作圈的創始召集人。國泰將依聯盟目標，推動金融同業與異業夥伴合作，應用跨產業科技創新，並串聯國際資源，尋求「跨業、跨域、跨境」議題的共同解方。期待透過工作圈加速產業數位轉型，提升金融科技的跨市場應用場景，促進金融創新生態圈發展。

隨著數位金融生態持續演進，國泰金控深知金融科技不僅是金融業的創新動能，更是跨產業發展的重要推手。因此，國泰將發揮自身在技術、資料、法規、數位方面的專業能量，促進金融業與醫療、零售、電信、科技等產業的深度融合，建構具備高效能與創新價值的異業生態圈，包括推動金融業的專利授權機制、數據交換機制、研議跨業合作的政策及規範標準，以及促成異業與金融業簽署合作備忘錄（MOU）等，盼讓金融科技的創新應用加速落地。

身為工作圈召集人之一，國泰金控已提出「聯合學習技術授權案」、「金融與醫療無縫連結智能方案」及「數位金融護照案」等異業合作創新專案，期待拋磚引玉，以合作取代競爭，創造共贏的市場。