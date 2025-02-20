快訊

陳怡君涉詐助理費交保遭撤銷 士林地院今15：00重開羈押庭

奇幻文壇性醜聞：受害者如何「用故事對抗」惡龍？

表誠意！達美航空先提供翻覆事故航班乘客「每人99萬台幣」

國泰金控任「金融科技產業聯盟」 異業生態共創工作圈召集人

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰金控積極參與由金融總會成立的金融科技產業聯盟，並擔任「異業生態共創」工作圈的創始召集人，由國泰金控總經理李長庚（左四）代表出席啟動典禮。（國泰金控/提供）
國泰金控積極參與由金融總會成立的金融科技產業聯盟，並擔任「異業生態共創」工作圈的創始召集人，由國泰金控總經理李長庚（左四）代表出席啟動典禮。（國泰金控/提供）

為響應金管會推動金融科技發展五大策略，國泰金控（2882）積極參與由金融總會成立的金融科技產業聯盟，擔任四大工作圈中「異業生態共創」工作圈的創始召集人。國泰將依聯盟目標，推動金融同業與異業夥伴合作，應用跨產業科技創新，並串聯國際資源，尋求「跨業、跨域、跨境」議題的共同解方。期待透過工作圈加速產業數位轉型，提升金融科技的跨市場應用場景，促進金融創新生態圈發展。

隨著數位金融生態持續演進，國泰金控深知金融科技不僅是金融業的創新動能，更是跨產業發展的重要推手。因此，國泰將發揮自身在技術、資料、法規、數位方面的專業能量，促進金融業與醫療、零售、電信、科技等產業的深度融合，建構具備高效能與創新價值的異業生態圈，包括推動金融業的專利授權機制、數據交換機制、研議跨業合作的政策及規範標準，以及促成異業與金融業簽署合作備忘錄（MOU）等，盼讓金融科技的創新應用加速落地。

身為工作圈召集人之一，國泰金控已提出「聯合學習技術授權案」、「金融與醫療無縫連結智能方案」及「數位金融護照案」等異業合作創新專案，期待拋磚引玉，以合作取代競爭，創造共贏的市場。

國泰金控 生態 金融科技

延伸閱讀

共好互補整合 彭金隆喊出金融科技產業聯盟三大宗旨

金融科技國家隊來了！ 百億基金運用曝光

金管會胡則華：金融科技聯盟4大發展目標

影／金融科技產業聯盟 彭金隆盼集中資源打團體戰

相關新聞

三家純網銀「損益兩平」現曙光 惟這一項是隱憂

據金管會截至2024年底統計，三家純網銀稅前虧損合計27.73億元，年虧損大幅收斂了17%，虧損連兩年縮小，純網銀即將邁...

為新創找更多活水 邱德成：今年將搭起CVC創投合作平台

創投公會理事長邱德成今天指出，產創條例完成修法之後，將有利於中小型的創投機構，更有利於天使投資人來投資新創公司，今年他將...

國泰金控任「金融科技產業聯盟」 異業生態共創工作圈召集人

為響應金管會推動金融科技發展五大策略，國泰金控（2882）積極參與由金融總會成立的金融科技產業聯盟，擔任四大工作圈中「異...

券商上月淨利 減15%

臺灣證券交易所統計，1月全體證券商稅後淨利60.72億元，較上月衰退11.49億元、約15.91%，主因元月台股逢農曆春...

櫃買開放「市轉櫃」機制

櫃買中心昨（19）日舉行例行記者會，宣布開放「市轉櫃機制」，只要符合資格的臺灣證券交易所上市一般板及創新板公司，就可以申...

凱基證首家理財分公司開幕

凱基證券首家全財管服務的理財分公司-天母貴賓理財中心18日隆重開幕，提供投資人媲美私人銀行等級的財富管理服務，致力滿足高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。