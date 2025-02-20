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證交所2025年 SDGs「穿戴永續‧時尚公益」活動 舊牛仔褲重生

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣證券交易所2025年SDGs「穿戴永續‧時尚公益」活動（臺灣證券交易所/提供）
臺灣證券交易所2025年SDGs「穿戴永續‧時尚公益」活動（臺灣證券交易所/提供）

臺灣證券交易所2025年SDGs系列活動首場開始。證交所於新春之際進行以「水源」為主軸的「穿戴永續‧時尚公益」主題活動，藉由回收嚴重汙染水資源的牛仔布料，讓時尚轉為永續，邀請全體同仁一起響應舊牛仔褲重生，開創全新的時尚潮流。

證交所全體同仁熱情參與二手牛仔褲捐贈活動，所有的牛仔褲將提供給全臺唯一零廢時裝品牌Story wear重新設計，並由二度就業婦女及腦麻家庭進行製作，將舊牛仔褲改造為質感絕佳的潮衣，每人只要減少添購一件牛仔褲能夠減少約33.4公斤碳排放；活動中更推廣可持續的消費觀念，與永續消費生活的重要性。倡導買牛仔褲追求時尚外，更要「永續環保」。

快時尚風潮造成環境大危機，一條傳統牛仔褲的製程，需要大量染料和各式化學物質將布料染色，消耗近10,850公升的水，讓時尚產業成為世界第二大污染源之一。根據環境署統計，台灣舊衣回收量在六年內成長六成到8.1萬噸，而這些回收衣物卻有將近一半是當成垃圾進到焚化爐，一年燃燒破損衣物超過2.2億件，層疊起來有15座101大樓高。

證交所表示，該活動不只為舊有牛仔褲注入全新生命，也提供就業機會，將公益與永續充分結合，讓社會與地球一同共好。更號召同仁們多多愛惜衣物，減少浪費，推動可持續的生活方式。藉由這次「穿戴永續‧時尚公益」活動，邀請同仁們攜手達成SDGs12永續發展目標：促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式。

臺灣證券交易所積極與世界永續潮流接軌，在2025年度SDGs系列活動，估計每位同仁將為地球減少約219公斤的碳排放量，針對全球面臨的氣候變遷與環境保護的重要議題，證交所希望成為企業標竿，以不斷推動永續發展為己任，實現與社會環境共生、共好、共榮的願景。

消費 證交所

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