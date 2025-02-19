為新創找更多活水 邱德成：今年將搭起CVC創投合作平台

創投公會理事長邱德成今天指出，產創條例完成修法之後，將有利於中小型的創投機構，更有利於天使投資人來投資新創公司，今年他將更進一步牽成CVC和一般創投的合作，來作大資金池及擴大創投合作生態圈，讓各領域新創事業得到更多資金活水。

創投公會今天舉辦2025年度的媒體餐敘，邱德成對媒體詳細勾勒了今年創投公會的工作重點。本身也是益鼎創投董事長的邱德成，30年來投資了500多家的公司，他非常鼓勵新創事業應從規模更小時就開始投資，並直言，比起用10億美元來投，應該就直接從1億美元開始做，邱德成並以自身的經驗指出，當年很多他用1億美元投資的新創事業，現在都已經壯大為百億。

邱德成就直接以台積電為例指出，台積電就是很典型的從新創公司發展為護國神山最好的例子，他更呼籲外界現在過度的聚焦台積電應該要在把他拉回來他認為當台灣能夠發展出護國群山、護國群星之後，就不怕別人過度的挑剔。

去年以來，邱德成率領創投公會替新創事業掃除投資的障礙，不僅是從產創條例著手，包括目前金管會的檢查程序太繁瑣，邱德成也親自向金管會溝通，並且得到檢查局的善意回應，目前已經把20幾項新創公司的檢查規定，修改為6大項，如此一來將更增企業投資新創的誘因。

在推動產創條例修法方面的成果，邱德成也指出，已經成功推動兩大項進展，一個是有限合夥創投的穿透課稅門檻由3億降到1.5億，第2個則是個人投資新創的抵減門檻從100萬降到50萬，另外適用年限由2年延長至5年，扣抵上限從300萬提高到500萬，將有助於吸引更多的資金投入新創，包括100萬減為50萬，也有助於天使投資的加入，整體看來扣抵金額增加的同時，抵減門檻也下降，這些都是創投公會推動產創條件修法的重要成果。

另一個創投公會現在正在爭取突破的法規障礙，就是上市櫃創投投資比例必須超過60%的規定，目前鑽石生技和能率都碰到這類問題。

創投公會秘書長謝睿哲對此說明，舉例來說，鑽石生技這檔創投基金，若大量處分其所投資的合一生技的股票之後，恐怕他的創投投資占總資產的比重就不達60%，這時就違反了現行的規定，現在創投公會希望在這類型汰換投資標的過程中，可以對60%達標給予緩衝期間，也讓創投基金可以有重新選擇好的投資標的的空間跟機會。

除此之外，邱德成今年也牽成了國發基金和數發部跟環境部的新創基金合作，目前國發基金已經確定今年會各撥給數發部還有環境部各100億元，分別來籌設數位基金還有綠色基金，預計將帶動新一波的創投投資潮。

邱德成也細數今年創投公會將有五大工作重點，除了繼續推動產創條例的修法通過來幫助天使投資更有效率之外，他還將牽成CVC（企業創投）和新創公司合作，來進行更大的新創和創投生態圈的結合。

對此邱德成進而指出，包括和碩、緯創、鴻海、仁寶跟英業達這些企業，他們都有CVC，創投公會希望扮演的角色則是去促成這些CVC和其它的機構創投合作交流，如此一來也可以讓這些企業創投找到更多非屬自己領域之外的投資機會，很多的新創事業也能因此得到更多的投資活水。

邱德成對於後續計畫表示，接下來創投公會將爭取國發會一起進來並且搭起交流的平台，來整合這些CVC和其它的創投基金的合作，目前創投公會將瞄準10家CVC加入這個平台。

今年另外還有三大重點工作，包括了要推動專業型基金，例如生技、半導體跟智慧健康這類型專業型基金的增加，此外創投公會也將協助創投公司申請上市櫃，這個部分將和櫃買中心及證交所進行溝通，同時創投公會也將和交易所進行更多創新板的大型合作。