4金控協力 金融科技聯盟啟動

金管會領軍金融總會成立「金融科技產業聯盟」昨宣告啟動，由中信金、玉山金、凱基金和國泰金等四家金控分別統籌四大工作圈，還有五家金控表態加入聯盟；此外，聯盟將尋求國發基金注資，共同成立規模百億元的「金融科技母基金」，規畫至少四成資金投資台灣新創科技，強化金融業的FinTech實力。

金管會主委彭金隆致辭指出，「共好」、「整合」、「互補」是聯盟成立的三大宗旨；金融是高度競爭市場，且台灣規模仍偏小，各自發展金融科技，不如打團體戰，而成立聯盟就是為了「共好」。他說，這個聯盟很務實，「不打高空」，聯盟要定期拿出成績，改變金融市場。

金融總會理事長、兆豐金董事長董瑞斌則說，透過平台讓金融業互相學習非常重要，包括淨零減碳計畫也透過永續先行者聯盟平台來進行，而金融科技聯盟透過工作圈的方式，網羅金融業者及科技業者，將有更好的效果。

彭金隆也對聯盟四個不同的工作圈指出，有關民眾日常生活相關與打詐合作，由中信金負責；另一個FinTech實務指引規範，由玉山金負責；此外，凱基金控負責成立金融科技創投基金，形成金融與科技互惠的生態圈；至於如何做到異業合作，形成更大的生態圈，將由國泰金負責。