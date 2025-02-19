破解跨機構不法金流 玉山金規劃「金融無塵室」

過去常有詐騙集團利用人頭帳戶，並多次跨機構轉帳混淆資金流向，玉山金控將規劃「金融無塵室」，確保未來各種跨機構合作中，金融資料能應用的安全。玉山金控科技長張智星今天表示，若追溯不明金流時，金流從A行庫轉至B行庫，便無法整合跨機構資料，也可能讓金流追蹤出現斷點，使得洗錢防制與詐騙交易監測更加困難。

張智星說，「金融無塵室」的概念取自半導體晶圓廠，僅允許授權人員進入，並對進入的物品進行檢查，以確保資訊安全使不同金融機構能整合、研究以及運用資料。

張智星指出，具體執行方式為各機構先對資料進行加密，然後由公正第三方進行二次加密，以實現雙盲加密機制，這種加密機制確保參與的任何一方都無法單方面查看明碼資料，再將這些資料在第三方的管理下安全存放，且分析資料的實體環境將實施嚴格的人員與設備管控，因此資料無法被攜出，進一步加強安全措施。

玉山銀行智能金融處經理林忠毅表示，目前各家銀行發現金流問題再跨機構通報，通常會需要多一天的工作天，若未來經過金融無塵室，就能立即將訊息串連，同時通報多家機構。

而金融無塵室為了提供一個安全跨機構資料分析環境，並建立資料整合應用，因此需要多家金融機構共同參與才能讓資料更多元與完整，張智星說，過去金融機構個各自管理資料，但若各家金融機構資料能共同在一個環境做整合分析，會帶來更大優勢。