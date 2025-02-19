共好互補整合 彭金隆喊出金融科技產業聯盟三大宗旨

金管會領軍金融總會成立「金融科技產業聯盟」，周三正式舉行啟動記者會，除了由中信金、玉山金、凱基金、國泰金等四大金控分別統籌四大工作圈之外，連同其他金控合計有9家已表態要加入聯盟；另外，金控業者還將共同成立規模高達100億，其中約有25億來自國發基金注資的「金融科技母基金」，並且至少40%資金將投資台灣新創科技來強化金融業的FinTech實力。

中信等四家金控總經理今天都親自出席記者會，金管會主委彭金隆致辭時指出，「共好」、「整合」、「互補」，是聯盟成立的三大精神；他認為，金融科技領域在人才加持之下，還有更大發展空間，金融是高度競爭市場，且台灣規模仍偏小，所以各自發展金融科技，不如打團體戰來發展，而成立聯盟就是為了「共好」，而接下來如何「異中求同，同中求好，大家共好」，是聯盟成立的目的，雖然有各自發展的方向，但其他有共通的基礎部分，就可以「異中求同」，他也期許所有金融業者能共好之後，「還要互補！」未來也將有更多具體措施來推動。

金融總會理事長、兆豐金董事長董瑞斌今日致辭時亦指出，透過平台，讓金融業者之間能互相學習是非常重要的，包括淨零減碳計畫也透過2022年成立的永續先行者聯盟平台來進行，而現在的金融科技聯盟，透過工作圈的方式，把金融業者及科技業者一起網羅進來共同合作將有更好的效果；而對於兆豐先前成立的「打詐科技聯盟」，董瑞斌也指出，除了9大公股銀行加入，這個聯盟是Fin + Tech，作緊密的結合，未來也將號召更多金融業者一起加入。

彭金隆也對四個不同的工作圈進而指出，像民眾日常生活相關與打詐合作相關，由中信負責；另一個fintech實務指引規範，也負責讓很多創新落地，由玉山金負責；此外，匯集資金來投資新創，反向回饋到金融業來使用科技，則由凱基金控來負責，成立金融科技創投基金，形成金融與科技互惠的生態圈；此外，如何作到異業的合作，形成更大的生態圈，例如電信、科技、醫療、零售等各種夥伴合作，把數位金融帶來生活，創造更多應用場景，將由國泰金負責。

彭金隆說，這個聯盟很務實，「不打高空」，這個聯盟要定期拿出成績，真正改變金融市場，讓市場與民眾都有感。