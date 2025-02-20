科技應用防詐 中信金擔綱

由金管會指導、台灣金融服務業聯合總會主辦的「金融科技產業聯盟」昨（19）日正式成立，中信金控（2891）受邀擔任「金融科技應用研發」工作圈首任召集人，第一階段工作目標將聚焦開發防詐科技，加強應用人工智慧（Artificial Intelligence, AI）建設金融同業防詐平台、分析資金流向，並聯合學習跨業行為樣態，協助各行強化警示模型。

「金融科技產業聯盟」昨日於金融科技創新園區舉辦啟動典禮，中國信託金控總經理高麗雪、資訊最高主管資深副總經理賈景光共同出席參與，賈景光說明「金融科技應用研發」工作圈，將探索具金融共通效益之應用場景進行主題研發，並建構科技創新共享機制，以協助提升台灣金融產業實力。

未來也將匯聚產業意見，協助主管機關制定國家金融科技發展藍圖，打造「智慧國家」的願景，延續上述目標，工作圈三大任務包含「科技創新」、「研發綜效」、「產業升級」，各界最關注的金融詐騙議題，更應該藉由金融業的科技創新，與政府攜手提升打詐能力。去年全台詐騙財產損失金額破新台幣千億元，詐騙集團刻意製造跨行金流斷點、閃避追蹤，使單一金融機構無法識別可疑帳戶，金管會期許「金融科技產業聯盟」可有效協助共同阻詐。

中信金控旗下子公司中國信託商業銀行「神盾聯防科技平台」提出迎賓識詐、關懷堵詐、櫃檯阻詐、聯防懲詐等四大戰略，以科技辨識客戶風險，同時配合檢警加速偵辦與管制異常帳戶，2024年臨櫃攔阻詐騙金額較2023年成長55%，在警示帳戶管理部分，截至2024年新增警示帳戶數也較2023年減少4.5%，防詐成效獲得各界認同。

未來工作圈將加強應用AI，與金融同業防詐平台基礎建設，分析詐騙樣態、串聯自行與跨行金流，以及跨行即時風險通報機制，預計將於今年3月完成初步模型實證並確認實務需求，亦將運用AI分析資金流向，實現即時詐騙金流偵測。此外，與「異業生態共創」工作圈合作，延續去年金融科技創新園區的科技防詐聯合學習實證成果，聯合學習跨業行為樣態，如電信、電商、社群等，協助產業強化警示模型。

「金融科技產業聯盟」工作圈包含「金融科技應用研發」、「數位金融實務規範建議」、「金融科技投資交流」及「異業生態共創」四大工作圈。中信金控科技研發實力有目共睹，2024年囊括337項大獎，包含44項全球暨亞太殊榮、90項金融科技及數位類獎項肯定。