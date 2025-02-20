數位金融規範 玉山金規劃

金管會指導、金融總會主辦的「金融科技產業聯盟」，於昨（19）日正式成立。玉山金控（2884）擔任「數位金融實務規範」工作圈創始召集人，第一任期主要規劃金融無塵室與可程式化AI治理，將建立一個安全、封閉的環境，讓未來跨金融機構合作案均能確保資安與合規。

玉山金控總經理陳茂欽表示，在各產業積極導入AI之際，金融業不僅要前瞻最新技術發展，還要檢視AI應用是否符合普惠、誠信與可靠原則。

玉山將憑藉在金融科技的經驗，與同業共同建立AI模型和資料應用的管理機制，並加入實驗性的跨金融機構合作，期待建立一個往後同業協作都可以參考的標竿。

金融科技產業聯盟昨在金融科技創新園區舉行啟動典禮，並邀請金管會主委彭金隆參與。玉山金控由總經理陳茂欽及科技長張智星代表出席。聯盟設立數位金融實務規範建議、金融科技應用研發、金融科技投資交流及異業生態共創等四大工作圈。玉山擔任數位金融實務規範工作圈召集人。

玉山第一任期主要規劃金融無塵室與可程式化AI治理，將建立一個安全、封閉的數位及實體環境，讓未來各種跨金融機構合作案，均能確保金融資料應用的安全與合規性；並依循金管會發布的「金融業運用人工智慧（AI）指引」六大客觀指標，明確定義各項原則的觀察指標，及開發相應的AI程式來評估其他金融AI應用合規性。

張智星強調，玉山會專注於跨銀行多元資料整合與應用，以及金融科技基礎建設的發展。第一任期主要規劃金融無塵室與可程式化AI治理，將優先建立制度並進行專案實證，期望達到兩年有感。

玉山進一步說明，金融無塵室概念擷取自半導體晶圓廠的無塵室，僅允許授權人員進入，以確保資訊安全使不同金融機構能整合、研究和運用資料。玉山預計先設立一個防詐主題的實驗室，透過分析跨金融機構資料，提升對詐騙和洗錢的防範能力。未來若各金融機構間有適合進行跨機構資料整合分析的主題，金融無塵室都將成為理想的實證平台。

可程式化AI治理方面，預計推動「用AI管AI」新機制，利用AI程式自動檢視金融AI應用，玉山將明確定義各項原則的觀察指標，並開發相應的AI程式評估應用合規性。