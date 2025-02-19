金融科技國家隊來了！ 百億基金運用曝光

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

為加速台灣金融科技業發展並提升國際競爭力，金融總會19日宣布成立「金融科技產業聯盟」，最大亮點是由凱基金（2883）負責研議成立「創新科技母基金」，初始由金控業出資募集60~75億元，同時尋求國發基金參與投資，總規模上探100億元，宣示金融科技國家隊正式成軍。

據凱基金規劃「創新科技母基金」至少40%資金將投資台灣創新科技領域，涵蓋人工智慧 (AI)、區塊鏈、大數據、數位支付與金融普惠技術等科技公司，聚焦支持台灣新創企業技術開發、及台灣金融產業的科技運用。

期待透過資金、技術與市場的整合，帶動台灣金融科技發展從「服務型」轉型為「技術創新型」並協助與金融機構對接，拓展商業應用範圍。

其餘60%海外投資則專注在拓展全球市場與國際合作，海外聚焦日本、東南亞和歐美等金融科技市場。

投資階段與目前一般私募股權基金多投資「成熟期」最大差異是，該母基金涵蓋各個階段的企業，從早期新創、成長期、成熟期企業皆為投資對象。

凱基金指出，這檔規模百億元的「創新科技母基金」營運模式有三大優勢，希望可達成挖掘、交流、落地和國際化等四大目標。

母基金營運模式的三大優勢，一、母基金透過投資多個創投基金，非單一公司、產品或專案，將資金分散在不同產業、地區和投資階段，有效降低投資風險。

二、增加投資勝率，母基金有效與國際知名基金或外資合作，提升資金規模並促進國際資本進入台灣市場，協助台灣新創企業接軌全球市場。

三、迅速形成群聚，母基金能將政府、金融機構與民間資金結合，形成產業帶動效應，特別是在高風險、創新領域更能發揮作用。

最終可達成四大目標，「發掘」：挖掘具潛力的創新科技公司與投資機會；「交流」：與國內外同業分享最新金融科技趨勢與資訊；「落地」：引進國內外領先的金融科技技術，促進技術落地應用與創新；「國際化」：提升國際能見度與影響力。

凱基金 金融科技

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