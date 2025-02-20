異業生態共創 國泰金主導

為響應金管會推動金融科技發展五大策略，國泰金控（2882）積極參與由金融總會成立的「金融科技產業聯盟」，擔任四大工作圈中「異業生態共創」工作圈創始召集人。國泰將依聯盟目標，推動金融同業與異業夥伴合作，應用跨產業科技創新，並串聯國際資源，尋求「跨業、跨域、跨境」議題的共同解方。

昨（19）日啟動典禮由國泰金控總經理李長庚親自出席。國泰並期待透過工作圈加速產業數位轉型，提升金融科技之跨市場應用場景，促進金融創新生態圈發展。

而隨著數位金融生態持續演進，國泰深知金融科技不僅是金融業的創新動能，更是跨產業發展重要推手。

因此，國泰將發揮自身在技術、資料、法規、數位方面的專業能量，促進金融業與醫療、零售、電信、科技等產業深度融合，建構具備高效能與創新價值的異業生態圈，包括推動金融業的專利授權機制、數據交換機制、研議跨業合作政策及規範標準，以及促成異業與金融業簽署合作備忘錄（MOU）等，盼讓金融科技的創新應用加速落地。

身為工作圈召集人之一，國泰金控已提出「聯合學習技術授權案」、「金融與醫療無縫連結智能方案」及「數位金融護照案」等異業合作創新專案，期待拋磚引玉，以合作取代競爭，創造共贏市場。

聯合學習技術授權方面，國泰金控資訊長吳建興說明，初步構想為開發人工智慧聯合學習的專利技術，進行跨業授權以加速各種落地應用。他以防治詐騙交易應用為例，A銀行針對識別詐騙交易訓練出的模型可以分享給B銀行，但資料未帶過去，而是用B銀行的資料加強模型，讓識別更精準，愈多金融機構加入，學習效果會更好。

國泰自主開發的聯合學習框架「CaFe」能在不交換資料前提下顯著提升詐騙偵測準確性，突破過往基於個資保護不能交換資料所造成模型的侷限。技術推廣過程中，國泰將同步制定統一的數據共享框架及運營規範。

金融與醫療無縫連結智能方案則是醫療業與金融業結合，採用醫療數據介接的國際標準，推動醫療與保險業數據互通，讓保險理賠速度更有效率。數位金融護照主要藉用區塊鏈技術及驗證功能，跨境交換資料，使客戶簡易完成跨國銀行開戶，迅速獲得服務。