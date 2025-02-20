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新壽擬赴星設SPV籌資

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險業將於2026年接軌IFRS 17與ICS 2.0，金管會開放壽險業可在海外成立特殊目的公司（SPV），以發行海外債券籌資，暨國泰人壽、南山人壽之後，新光人壽董事會昨（19）日決議，擬於新加坡設立100%持有之特定目的國外籌資事業。

新光人壽董事會昨決議同意擬於新加坡設立100%持有之特定目的國外籌資事業，該案尚需經新光金控董事會審議通過，並待新光人壽遞件申請，且經主管機關核准始得辦理。

新光金控發言人林宜靜指出，新壽決議設立100%持有的SPV的主要原因是為了長遠規劃考量，且設立SPV並非一、兩個月就能完成，因此新壽提前部署，將一切都準備就緒，未來若需要海外發債，就會更加快速進行，後續發債規劃仍在討論中，此案仍需經過金控董事會與主管機關核准。

林宜靜表示，之所以選擇新加坡的原因有三，第一，新加坡與台灣在地緣上相近；第二，新加坡為亞洲金融中心加上台灣對於當地經貿環境相對熟悉等因素；第三，台灣壽險業前往海外設立SPV也大多選擇新加坡。

國泰人壽於去年3月公告擬於新加坡設立100%持有特定目的國外事業，成為國內首家規畫設置SPV發債的壽險公司，並於去年7月發行10年期美元次順位公司債。

壽險業 新光金控 新加坡

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